«Я была в своей школе»: Подольская в мерцающем мини-платье и на шпильках предстала в родном Могилеве

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.
Она подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану – годик. Артистка не так давно отметила свое 40-летие. Она старается хорошо выглядеть и не перестает наряжаться, чтобы радовать себя и мужа.
На днях Подольская отправилась на гастроли. Она приехала в родной Могилев. Примечательно, что певица успела посетить школу, в которой училась.
А вот вечером она выступила для публики. Мама двоих детей предстала в мини-платье с мерцающей бахромой. Она подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополнили босоножки на шпильке.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Сегодня был потрясающий день! Один день за 3! Я испытала столько эмоций от родного моего города Могилева! Он такой чистый, аккуратный!
Я была в своей школе , видела свою парту и актовый зал! Вечер закончился просто потрясающим концертом на стадионе «Спартак»! Сегодня я была счастлива! С днем рождения, мой город Могилев и до новых встреч», – высказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. «Наташа, ты молодец! Детки, муж и любимое занятие — музыка», «Очень трогательный момент: на концерте присутствовала ваша мамочка!Очень тронули ваши слова о городе Могилеве!», «Какая вы красивая», «Это было круто», — стали писать подписчики.
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