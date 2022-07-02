«Я была в своей школе»: Подольская в мерцающем мини-платье и на шпильках предстала в родном Могилеве

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Она подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану – годик. Артистка не так давно отметила свое 40-летие. Она старается хорошо выглядеть и не перестает наряжаться, чтобы радовать себя и мужа.