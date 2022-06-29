«Пересел на нормальное авто»: Подольская засняла годовалого сына в панамке на прогулке

Певица подарила наследнику новую игрушечную машину. Теперь Иван катается на улице.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Она около 20 лет выступает на сцене. Певица продолжает радовать фанатов новыми треками.

При этом она стала мамой. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым артистка растит сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Звезда недавно отдохнула в Турции с младшим наследником. 

Примечательно, что теперь Подольская вернулась к работе. На днях она отметилась на концертах и приняла участие в съемках. Певица каждый раз представала на публике в новых нарядах. А вот теперь она засняла маленького сына Ивана, который гулял на улице. У мальчика появился новый транспорт. 

Наследник Преснякова катался на игрушечной машине известной марки. При этом он был в панамке. 

«Между тем Иван пересел на нормальное авто. Привет автомобилистам! Ты едешь? Зайка моя, на дорогу смотри», — сказала звезда.

Поклонники восхитились ее сыном. Многие отметили, что он растет очень смышленым. Другие поразились тому, какие у него светлые локоны. 

«Ну что за солнышко», «Очень уверенно водит», «Везет ему, растет в роскоши», «Какой милый малыш», «Такой он блондинчик», У вас дети так быстро растут«, «Хороший транспорт», «Он порой на вас так смотрит, словно хочет что-то сказать», — прокомментировали пост подписчики.

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