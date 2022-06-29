«Пересел на нормальное авто»: Подольская засняла годовалого сына в панамке на прогулке

Примечательно, что теперь Подольская вернулась к работе. На днях она отметилась на концертах и приняла участие в съемках. Певица каждый раз представала на публике в новых нарядах. А вот теперь она засняла маленького сына Ивана, который гулял на улице. У мальчика появился новый транспорт.

Наследник Преснякова катался на игрушечной машине известной марки. При этом он был в панамке.