«Пересел на нормальное авто»: Подольская засняла годовалого сына в панамке на прогулке

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Она около 20 лет выступает на сцене. Певица продолжает радовать фанатов новыми треками.
При этом она стала мамой. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым артистка растит сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Звезда недавно отдохнула в Турции с младшим наследником.
Примечательно, что теперь Подольская вернулась к работе. На днях она отметилась на концертах и приняла участие в съемках. Певица каждый раз представала на публике в новых нарядах. А вот теперь она засняла маленького сына Ивана, который гулял на улице. У мальчика появился новый транспорт.
Наследник Преснякова катался на игрушечной машине известной марки. При этом он был в панамке.
«Между тем Иван пересел на нормальное авто. Привет автомобилистам! Ты едешь? Зайка моя, на дорогу смотри», — сказала звезда.
Поклонники восхитились ее сыном. Многие отметили, что он растет очень смышленым. Другие поразились тому, какие у него светлые локоны.
«Ну что за солнышко», «Очень уверенно водит», «Везет ему, растет в роскоши», «Какой милый малыш», «Такой он блондинчик», У вас дети так быстро растут«, «Хороший транспорт», «Он порой на вас так смотрит, словно хочет что-то сказать», — прокомментировали пост подписчики.
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