Поддержала тренд на естественность: Ирина Шейк в черном платье свободного кроя предстала на пляже

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже давно живет в США. Почти пять лет брюнетка была счастлива в отношениях с Брэдли Купером, но они расстались.
Однако ради общей дочки Леи модель порой общается с голливудским актером. Она живет в Нью-Йорке, где порой ее можно встретить на улице в стильном наряде.
Еще недавно Ирина гуляла по Парижу с друзьями. Теперь она приехала на море. Модель теперь делится кадрами с пляжа.
На этот раз она предстала в черном платье свободного кроя на тонких бретельках и с открытой спиной. Шейк позировала без макияжа и укладки. Она прогуливалась босиком на фоне заката.
Звезда была без макияжа. Она поддержала тренд на естественность.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонникам стало интересно, где отдыхает Ирина. Недавно начались летние недели моды. Многие были уверены, что увидят ее на подиумах, а не на пляже. Модель в 36 лет сразила публику своей утонченностью.
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«Ну очень красиво», «Легенда, которая гуляет босиком», «Очень романтичные кадры», «Кто же вас снял?», «Неужели вы отдыхаете с Купером?», «Платье достойно отдельной похвалы», «На дальних берегах», «Фея», — прокомментировали пост подписчики.