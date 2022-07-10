Поддержала тренд на естественность: Ирина Шейк в черном платье свободного кроя предстала на пляже

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже давно живет в США. Почти пять лет брюнетка была счастлива в отношениях с Брэдли Купером, но они расстались.

Однако ради общей дочки Леи модель порой общается с голливудским актером. Она живет в Нью-Йорке, где порой ее можно встретить на улице в стильном наряде.