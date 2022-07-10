Поддержала тренд на естественность: Ирина Шейк в черном платье свободного кроя предстала на пляже

Модель приехала на курорт. Она поделилась редкими фото с отдыха.
Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже давно живет в США.  Почти пять лет брюнетка была счастлива в отношениях с Брэдли Купером, но они расстались.

Однако ради общей дочки Леи модель порой общается с голливудским актером. Она живет в Нью-Йорке, где порой ее можно встретить на улице в стильном наряде. 

Еще недавно Ирина гуляла по Парижу с друзьями. Теперь она приехала на море. Модель теперь делится кадрами с пляжа.

На этот раз она предстала в черном платье свободного кроя на тонких бретельках и с открытой спиной. Шейк позировала без макияжа и укладки. Она прогуливалась босиком на фоне заката. 

Звезда была без макияжа. Она поддержала тренд на естественность.

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

Поклонникам стало интересно, где отдыхает Ирина. Недавно начались летние недели моды. Многие были уверены, что увидят ее на подиумах, а не на пляже. Модель в 36 лет сразила публику своей утонченностью. 

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«Ну очень красиво», «Легенда, которая гуляет босиком», «Очень романтичные кадры», «Кто же вас снял?», «Неужели вы отдыхаете с Купером?», «Платье достойно отдельной похвалы», «На дальних берегах», «Фея», — прокомментировали пост подписчики.

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