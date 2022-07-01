Стильно, но не для всех: Ирина Шейк предстала в самых модных брюках карго песочного цвета

Ирина Шейк является одной из самых известных персон. Она выросла в небольшом городе, но смогла стать топ-моделью.
Теперь Ирина живет в США, где растит дочку Лею. А вот с отцом крохи Брэдли Купером она рассталась, хоть порой они и видятся на вечеринках и на прогулках с наследницей. В этом году звезда часто путешествует.
Все чаще Ирина хвастается новыми нарядами. Она может выйти на улицу без макияжа и щегольнуть в платье на светском рауте. На этот раз модель продемонстрировала расслабленный повседневный лук.
Она покрасовалась в белой рубашке и брюках карго песочного цвета и на молнии Наряд имел множество мелких деталей.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились статью звезды и ее образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
«На Ирине одни из самых модных брюк текущего сезона: свободные, с заниженной талией и декоративными элементами.
Стоит отметить, что такие брюки подойдут далеко не всем. Ирина высокая и с прекрасной фигурой, ей подойдет любая одежда. Но стоит помнить, что подобные брюки имеют несколько свойств: во-первых, за счет заниженной линии талии они искажают пропорции фигуры, делая ноги визуально короче.
А во-вторых, за счет своего свободного кроя и декоративных элементов они визуально утяжеляют бедра и ноги, добавляя им объем. Поэтому тем девушкам, которые придирчиво относятся к своей фигуре, не желая искажать пропорции и добавлять себе несколько несуществующих килограммов, я бы такие брюки не рекомендовала.
Что касается верха, то рубашка с топом, которые выбрала Ирина, стилистически гармонично дополняют эти сложные брюки», – высказалась эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro