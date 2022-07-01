Стильно, но не для всех: Ирина Шейк предстала в самых модных брюках карго песочного цвета

Поклонники восхитились статью звезды и ее образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«На Ирине одни из самых модных брюк текущего сезона: свободные, с заниженной талией и декоративными элементами. Стоит отметить, что такие брюки подойдут далеко не всем. Ирина высокая и с прекрасной фигурой, ей подойдет любая одежда. Но стоит помнить, что подобные брюки имеют несколько свойств: во-первых, за счет заниженной линии талии они искажают пропорции фигуры, делая ноги визуально короче. А во-вторых, за счет своего свободного кроя и декоративных элементов они визуально утяжеляют бедра и ноги, добавляя им объем. Поэтому тем девушкам, которые придирчиво относятся к своей фигуре, не желая искажать пропорции и добавлять себе несколько несуществующих килограммов, я бы такие брюки не рекомендовала. Что касается верха, то рубашка с топом, которые выбрала Ирина, стилистически гармонично дополняют эти сложные брюки», – высказалась эксперт.

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Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.