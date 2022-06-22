Ирина Шейк в силуэтном платье с открытым плечом и ажурных колготках отметилась в Нью-Йорке

Ирина Шейк является известной моделью. И хоть она родилась в Челябинской области и часто гостила в деревне у бабушки, ей удалось стать топ-моделью и завоевать любовь многих именитых модельеров.

Уже давно она живет в США. Пять лет Ирина была в отношения с Брэдли Купером, но они расстались. Однако звезда кино поддерживает общения с бывшей возлюбленной ради дочки Леи.