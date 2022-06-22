Ирина Шейк в силуэтном платье с открытым плечом и ажурных колготках отметилась в Нью-Йорке

Ирина Шейк является известной моделью. И хоть она родилась в Челябинской области и часто гостила в деревне у бабушки, ей удалось стать топ-моделью и завоевать любовь многих именитых модельеров.
Уже давно она живет в США. Пять лет Ирина была в отношения с Брэдли Купером, но они расстались. Однако звезда кино поддерживает общения с бывшей возлюбленной ради дочки Леи.
Обычно Ирина часто носит наряды известных брендов. Ее можно увидеть на улицах Нью-Йорка. Но на днях модель повеселилась в Париже, куда приезжала с друзьями. А вот накануне ее снова увидели в американском городе, так ка кона посетила открытие отеля Hotelier Hennes на Нижнем Ист-сайде.
Ритейлер воплотил в жизнь вымышленный отель, который фигурирует в короткометражном фильме летней кампании бренда H&M. Там Джиджи Хадид играет владелицу отеля, одетую в H&M.
Шейк для такого мероприятия выбрала черное силуэтное платье с отрытым плечом. Ажурные колготки и туфли на каблуке дополнили ее образ. Она также надела ободок и распустила волосы.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие адресовали ей комплименты. «Какая крутая», «Выглядит сногсшибательно», «Разве можно не любить такую красотку», «Этот наряд просто поражает! А вы в нем богиня», «Что-то испанское в этом есть», «Ириша пошла веселиться», «Ярко получилось! Черный тоже надо уметь носить», — прокомментировали кадры подписчики.