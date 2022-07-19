Платье на запах, костюм в трендовом цвете: Подольская примерила четыре ультрамодных летних наряда

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она выступает на сцене много лет. Рядом с ней находится ее любящий муж Владимир Пресняков.

Супруги о всем поддерживают друг друга. Примечательно, что они не только выступают вместе, но и воспитывают двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.