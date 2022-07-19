Платье на запах, костюм в трендовом цвете: Подольская примерила четыре ультрамодных летних наряда

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она выступает на сцене много лет. Рядом с ней находится ее любящий муж Владимир Пресняков.
Супруги о всем поддерживают друг друга. Примечательно, что они не только выступают вместе, но и воспитывают двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Но Наталья все больше дает концертов после выхода из декрета. Она привыкла всегда выглядеть безупречно. В свои 40 лет артистка может похвастаться стройной фигурой.
На днях она щегольнула в костюме в горох с шортами-бермудами. Теперь певица устроила шопинг, чтобы пополнить гардероб обновками.
Для начала Подольская прошлась по бутику. Она сразу приметила несколько нарядов. Певица облачилась в платье горчичного цвета с акцентом на талии. Наряд длины миди скрыл изъяны ее фигуры.
«Ребят, меня пригласили в бутик одежды! На первый взгляд мне много всего нравится. Сейчас буду примерять и вам показывать. Ну вы знаете, что в вопросах красивой одежды я неутомимый товарищ. На самом деле, мне нужно для сафари подобрать образ. Я не уверена, что это сафари, но очень красиво!» – отметила звезда.
Потом жена Преснякова покрасовалась в неоновом платье на запах. Такой наряд стройнит и умело скрывает живот, а яркий цвет – один из хитов сезона.
Затем певица облачилась в сарафан на пуговицах неброского цвета, но с принтом. Образ показался Наталье крайне привлекательным для мужского взгляда.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
И напоследок Подольская облачилась в костюм с брюками клеш. Наряд цвета фламинго с жакетом на запах выглядел особенно свежо и стильно.
«Любовь к розовому началась у меня несколько лет назад, не могу остановиться. Если вижу розовый цвет – просто хвастаю», – заявила она.
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Поклонники восхитились ее выбором. К слову, ранее Агата Муцениеце тоже устроила шопинг. Она нашла идеальный костюм на лето.