Дмитрий Губерниев: «Коля Басков напоминает мне китайца»

— Кто ваши любимые спортсмены?

— Это Катя Ходотович-Карстен, гребчиха из сборной Беларуси. Она была бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной СССР, потом выиграла на Олимпиаде. Потом была еще несколько раз призером, выиграла два раза «одиночку» и, победив абсолютно во всех стартах, перед Олимпиадой 2008 года могла бы стать трехкратной олимпийской чемпионкой. Но пришла к финишу третьей и стояла, и рыдала у меня на плече.

— А из нынешних участников Олимпиады, кто поехал в Париж в нейтральном статусе?

— Из тех, кто поехал, очень сильно выделяется теннисист Медведев. Даня молодец! Он один из сильнейших игроков мира — лицо, витрина нашего спорта. Конечно, я буду следить за гребцами. Там выступает наша прекрасная каноистка Олеся Ромасенко. Она сама вступила в переписку с МОК.

Мне кажется, это была проверка наших спортсменов на сообразительность, но не все ее прошли. Люди во многом привыкли, что у них есть мамки, няньки, тренеры, что все за них делают. А иногда нужно и самим почесать голову, и что-то сделать.

Сейчас время такое, что мы отстранены. Но умные люди идут учиться. Есть же всякие олимпийские университеты. Но что на месте-то стоять? Если возникла такая ситуация, в конце концов, выучи язык. Хотя некоторые считают, что нам этого не нужно. Ну, хорошо, не нравится английский — выучи китайский.

Но английский — это не только: «Let me speak from my heart», это еще и язык науки, литературы и технологий. Если мы не хотим быть в дремучем лесу, то, наверное, должны задуматься об этом.