Дмитрий Губерниев: «Коля Басков напоминает мне китайца»

В Вологде проходят съемки третьего сезона спортивно-развлекательного шоу «Вызов», где команда селебрити соревнуется с коллективом ученых. На кону — приз в десять миллионов рублей. Участники в парах борются в категориях «Быстрее», «Выше», «Сильнее», «Умнее». Только загвоздка заключается в том, что один из участников в паре — русский, а другой — китаец.

Впервые на российском телевидении в реалити-шоу принимают участие представители из Китая. Им придется вместе преодолевать сложности игры и трудности перевода, ведь на английском языке разговаривать нельзя. В ходу — только русский и китайский. Смогут ли участники реалити научиться понимать друг друга? Каждую страну представляет по десять человек: по пять знаменитостей и столько же представителей из мира науки.

Пока имена игроков держатся в секрете. А вот личности ведущих уже известны. «Вызов. Китайский сезон» ведут знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и актриса Фэйя Цзоу.

Журналисты пообщались на съемочной площадке с Дмитрием Губерниевым и полюбили его с первого взгляда. Ведь, помимо основного времени, Дмитрий пришел пообщаться с представителями СМИ вечером, в свободные часы. Во время общения он уделил внимание каждому журналисту. Несколько эксклюзивных вопросов удалось задать и корреспонденту Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«В Вологде я просто кайфую от природы»

— Дмитрий, что лично для вас значит шоу «Вызов»?

— «Вызов» — это любимая работа, возможность познакомиться с регионом, решить местные проблемы, связанные со спортом, встретиться с людьми, поесть и открыть для себя Россию, потому что в некоторых городах я не был ни разу. И Вологда — один из них.

И поэтому я продолжаю находиться здесь, кайфую. И огромное спасибо, что местные паблики обращают на меня внимание. Я не страдаю от его отсутствия.

Спасибо, что вы пришли. Местным журналистам спасибо за участие, постараюсь не разочаровать. Хочу познакомиться с руководством региона, понять, какие есть проблемы в плане развития спорта.

Саша Поветкин — вице-губернатор Вологодской области, поэтому здесь сам Бог велел продолжать развивать не только бокс и единоборства, но и обратить внимание на мои любимые лыжные гонки.

И к тому же это возможность проинспектировать местный стадион. Я теперь буду следить за вологодским «Динамо». Познакомился с футболистами, с тренером, с руководством.

— А как вам местные красоты?

— Я первый раз в Вологде и просто кайфую от природы. Не хватает только речки, чтобы можно было туда окунуться. В душе не самая холодная вода, как в Тюмени. И я, кажется, понимаю, почему. Здесь жарко, и поэтому вода не такая ледяная.

Я вожу с собой ведра для обливания. Ничто так не украшает начало дня или его завершение, как после душа вылить на себя два ведра ледяной воды.