Дмитрий Губерниев: «Коля Басков напоминает мне китайца»

В Вологде проходят съемки третьего сезона спортивно-развлекательного шоу «Вызов», где команда селебрити соревнуется с коллективом ученых. На кону — приз в десять миллионов рублей. Участники в парах борются в категориях «Быстрее», «Выше», «Сильнее», «Умнее». Только загвоздка заключается в том, что один из участников в паре — русский, а другой — китаец.
Впервые на российском телевидении в реалити-шоу принимают участие представители из Китая. Им придется вместе преодолевать сложности игры и трудности перевода, ведь на английском языке разговаривать нельзя. В ходу — только русский и китайский. Смогут ли участники реалити научиться понимать друг друга? Каждую страну представляет по десять человек: по пять знаменитостей и столько же представителей из мира науки.
Пока имена игроков держатся в секрете. А вот личности ведущих уже известны. «Вызов. Китайский сезон» ведут знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и актриса Фэйя Цзоу.
Журналисты пообщались на съемочной площадке с Дмитрием Губерниевым и полюбили его с первого взгляда. Ведь, помимо основного времени, Дмитрий пришел пообщаться с представителями СМИ вечером, в свободные часы. Во время общения он уделил внимание каждому журналисту. Несколько эксклюзивных вопросов удалось задать и корреспонденту Teleprogramma.pro.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«В Вологде я просто кайфую от природы»
— Дмитрий, что лично для вас значит шоу «Вызов»?
— «Вызов» — это любимая работа, возможность познакомиться с регионом, решить местные проблемы, связанные со спортом, встретиться с людьми, поесть и открыть для себя Россию, потому что в некоторых городах я не был ни разу. И Вологда — один из них.
И поэтому я продолжаю находиться здесь, кайфую. И огромное спасибо, что местные паблики обращают на меня внимание. Я не страдаю от его отсутствия.
Спасибо, что вы пришли. Местным журналистам спасибо за участие, постараюсь не разочаровать. Хочу познакомиться с руководством региона, понять, какие есть проблемы в плане развития спорта.
Саша Поветкин — вице-губернатор Вологодской области, поэтому здесь сам Бог велел продолжать развивать не только бокс и единоборства, но и обратить внимание на мои любимые лыжные гонки.
И к тому же это возможность проинспектировать местный стадион. Я теперь буду следить за вологодским «Динамо». Познакомился с футболистами, с тренером, с руководством.
— А как вам местные красоты?
— Я первый раз в Вологде и просто кайфую от природы. Не хватает только речки, чтобы можно было туда окунуться. В душе не самая холодная вода, как в Тюмени. И я, кажется, понимаю, почему. Здесь жарко, и поэтому вода не такая ледяная.
Я вожу с собой ведра для обливания. Ничто так не украшает начало дня или его завершение, как после душа вылить на себя два ведра ледяной воды.
Дмитрий Губерниев со своими соведущими Натальей Поповой и Фэйей Цзоу. Фото: телеканал ТНТ
— Знаю, что вы дружите с Николаем Басковым. Как вы думаете, мог бы он стать участником шоу «Вызов»?
— Вообще, Коля талантливый человек, очень хороший и добрый. Я много раз с ним работал, работаю и продолжаю работать. Знаю, как он способен собраться за долю секунды для того, чтобы взять верхнюю ноту или выдать искрометную шутку.
Мне кажется, что в этом смысле он немножко напоминает китайца. Да и вообще наших китайских игроков, которые способны — раз! — и переключиться, и выдать максимум. Поэтому мне кажется, что у Коли с его блестящей русской душой все-таки настоящий характер бойца.
— А представьте ситуацию, если бы Ольга Бузова была бы вашей соведущей…
— Если бы моей соведущей была Ольга Бузова, я бы продолжал жить и работать.
Но я хочу сказать, что шоу «Вызов» — это, конечно, Наталья Попова. Она моя муза, партнерша, подруга. Мы здесь работаем в тесном тандеме. И теперь у нас уже триумвират, потому что Фэйя тоже прекрасна.
Я обеих девчонок люблю, Наташу подольше, Фэйю узнал недавно. Но они занимают прочное место в моем сердце. А моей души хватит на всех!
«И ничто так не украшает ведущего и спортивного комментатора, как вместо Олимпиады в Париже поехать в Вологду и сняться в шоу «Вызов»
— Я не могу не спросить вас как человека, ратующего за справедливость: как вы относитесь к тому, что театр Романа Виктюка переименовали в «Сцену Мельников»?
— Я видел многие спектакли Романа Григорьевича и считаю, что история с переименованием театра так себе. Мне кажется, что Роман Виктюк заслужил своим творчеством, вкладом в театральную историю Российской Федерации и Советского Союза право, чтобы театр носил его имя. Но об этом надо спросить господина Богомолова (Константин Богомолов — новый худрук театра. — Прим. ред.).
— Недавно вы посоветовали Алине Загитовой научиться держать удар. А вообще, как действительно этому научиться?
— Нужно посмотреть третий сезон шоу «Вызов» и особенно на то, как собираются представители китайской команды. Просто за секунды!
Какой невероятный стержень у этих очаровательных девчонок! Какие ребята молодцы! И посмотреть, как работает Фэйя, — образец профессионализма. Мы с Натальей учимся и берем у нее многое для себя. И это здорово!
Я вообще люблю учиться, хотя в октябре мне будет 50 лет! Я не стою на месте, и некоторые лайфхаки, фенечки, примочки, которые я присмотрел у Фэйи, даже я, человек с 30-летним опытом ведущего, возьму на вооружение.
Дмитрий Губерниев со своей соведущей Натальей Поповой. Фото: телеканал ТНТ
— А хотели бы принять участие в таком шоу не в роли ведущего, а в качестве игрока?
— Меня каждый раз зовут, и я каждый раз отказываюсь. Единственное — в свое время я играл в «Форт Боярд» несколько раз. Познакомился там с удивительными актерами, с коллегами-спортсменами! У нас было настоящее братство. Со многими мы общаемся до сих пор.
А когда зовут, то радостно рассказываю, что играть я не буду. И меня уговаривать бесполезно! Разве только я могу принять участие в качестве приглашенного гостя на какие-нибудь полсерии. А все остальное, пожалуйста, например, вести проект.
А хороших ведущих мало! Поэтому, please welcome!
Мне нравится моя жизнь. И ничто так не украшает ведущего и спортивного комментатора, как вместо Олимпиады в Париже поехать в Вологду и сняться в шоу «Вызов». Благо, там китайцы тоже, между прочим, приедут и будут играть не средние роли, а станут главными действующими лицами.
Но как говорили основоположники мирового движения «Вызов», знаменитые американские спортсмены Чип и Дейл Карнеги: «Если вам достался лимон, то сделайте из него лимонад». Вот мы сделали, и этот лимонад очень вкусный, по-вологодски! Мне нравится!
— Во время съемок я услышала, что вы не любите окрошку. А какие блюда предпочитаете?
— Окрошку, правда, не люблю. Но тогда уж лучше попить квас в чистом виде! Я люблю овощной салат с разным растительным маслом, но он обязательно должен быть заправлен черной солью. А она, как выяснилось, есть только в Италии.
Плюс ко всему еще и рыба, картошка. Картошку и макароны я могу есть хоть каждый день. Я очень спокойно отношусь к еде. В отеле, где мы живем, блестящая кухня. Я каждый день беру салат из баклажанов и омуль. Прошла неделя — и хочется еще! Поэтому все хорошо!
Дмитрий Губерниев со своими соведущими Фэйей Цзоу и Натальей Поповой. Фото: телеканал ТНТ
— Кто ваши любимые спортсмены?
— Это Катя Ходотович-Карстен, гребчиха из сборной Беларуси. Она была бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной СССР, потом выиграла на Олимпиаде. Потом была еще несколько раз призером, выиграла два раза «одиночку» и, победив абсолютно во всех стартах, перед Олимпиадой 2008 года могла бы стать трехкратной олимпийской чемпионкой. Но пришла к финишу третьей и стояла, и рыдала у меня на плече.
— А из нынешних участников Олимпиады, кто поехал в Париж в нейтральном статусе?
— Из тех, кто поехал, очень сильно выделяется теннисист Медведев. Даня молодец! Он один из сильнейших игроков мира — лицо, витрина нашего спорта. Конечно, я буду следить за гребцами. Там выступает наша прекрасная каноистка Олеся Ромасенко. Она сама вступила в переписку с МОК.
Мне кажется, это была проверка наших спортсменов на сообразительность, но не все ее прошли. Люди во многом привыкли, что у них есть мамки, няньки, тренеры, что все за них делают. А иногда нужно и самим почесать голову, и что-то сделать.
Сейчас время такое, что мы отстранены. Но умные люди идут учиться. Есть же всякие олимпийские университеты. Но что на месте-то стоять? Если возникла такая ситуация, в конце концов, выучи язык. Хотя некоторые считают, что нам этого не нужно. Ну, хорошо, не нравится английский — выучи китайский.
Но английский — это не только: «Let me speak from my heart», это еще и язык науки, литературы и технологий. Если мы не хотим быть в дремучем лесу, то, наверное, должны задуматься об этом.
Читайте также: