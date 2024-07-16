Почему Надежду Ермакову называли «вечной невестой» и правда ли, что ее молодой муж — альфонс

Звезда шоу «Дом-2» Надежда Ермакова недавно заявила, что ее муж Даниэль Чистов может ослепнуть. Врачи поставили ему сложный диагноз: воспалительный панувеит.
«У него большая угроза потери зрения, очень редкое заболевание», — объяснила Надежда.
Меж тем в Сети Даниэля назвали чуть ли не альфонсом и тунеядцем. Хотя Надежда постаралась объяснить подписчикам, что сейчас ее супруг подрабатывает в Интернете. И, мол, нельзя бросать любимых людей в такой непростой момент.
«Когда ты слепнешь, ты ни на одной работе не можешь работать, единственный вариант — работать из дома в Интернете. Заболевание сложное, и все деньги от всех проектов уходят на лечение», — откровенно рассказала Надежда о проблемах своего супруга.
Кто больше прав: Надежда Ермакова, поддерживающая молодого мужа? Зрители, считающие, что Чистову просто выгоден такой союз? Или же, как всегда, истина посередине? Давайте разбираться в этой непростой истории.
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С кем крутила романы Надежда Ермакова
На «Доме-2» Надежда провела четыре года — с 2007 по 2011 год. Придя на проект, она мечтала завоевать сердце Рустама Солнцева, однако этого не случилось.
Затем на Ермакову обратил внимание другой участник телестройки, Александр Гобозов, который сразу же показал серьезность своих намерений. Так, Александр сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, свозил на Кавказ и познакомил с родителями. Однако Надежда тянула с ответом. И в итоге свадьбы так и не было.
Надежда Ермакова и Александр Гобозов на проекте «Дом-2»
После 2011 года Надежда сделала упор не на участие, а именно на работу на проекте «Дом-2». Так, сначала она трудилась редактором официального сайта передачи, затем — кастинг-директором, а потом и креативным редактором.
В 2017–2019 годы Ермакова встречалась со звукорежиссером «Дома-2» Артемом. Он тоже звал ее замуж, даже преподнес букет цветов и кольцо из белого золота с бриллиантом, но в итоге Надежда снова потеряла надежду на счастье.
И ее совместная жизнь с Даниэлем Чистовым
Однако в феврале 2022 года Надежда сообщила, что все-таки предложение руки и сердца ей сделал Даниэль Чистов. Однако многих терзали смутные сомнения по поводу того, что разница в возрасте между потенциальными супругами составляла 15 лет. На тот момент Надежде исполнилось 37 лет, а ее жениху — 22 года.
Однако в конце февраля Надежда объявила, что рассталась с Даниэлем. Но потом пара помирилась и назначила дату бракосочетания на 6 мая. В конце апреля, после возвращения из Казани, Чистов объявил об уходе с проекта, заявив, что не видит совместного будущего с Ермаковой. Из-за очередной отмены свадьбы Надежду в очередной раз даже начали называть «вечной невестой».
Однако благодаря матери и сестре Даниэля, которые прибыли на реалити, пара смогла помириться. В июле парень во второй раз сделал предложение Надежде, и на этот раз никаких препятствий к проведению свадьбы не было.
12 сентября 2022 влюбленные расписались в одном из московских загсов. Осенью того же года Надежда сообщила подписчикам, что временно разъехалась с мужем. Подписчики уже начали строить предположения касательно разрыва отношений пары. Однако все оказалось намного драматичнее.
Надежда Ермакова и Даниэль Чистов на проекте «Дом-2»
Врачи поставили Даниэлю диагноз: острый воспалительный панувеит. Чистов проходил обследование в Израиле. На некоторое время Даниэль переехал в Казань, где ему предложили работу. Потом супруги жили на два города.
Сейчас муж и жена вместе. Даниэль Чистов подрабатывает в Интернете.
Ермакова подчеркнула, что они с мужем переживают трудный период и теперь понимают, что самое главное в жизни — это здоровье, а все остальное вторично. Надежда заявила, что ни в коем случае не бросит Даниэля, даже если он частично потеряет зрение.
«Мы просто будем искать решения в данной ситуации. Да, сейчас я зарабатываю больше, так получилось. От этого он не становится менее любимым», — сказала Надежда в интервью YouTube-шоу «proПуск» с Георгием Иващенко.
А Teleprogramma.pro желает Даниэлю только здоровья!
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