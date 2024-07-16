Почему Надежду Ермакову называли «вечной невестой» и правда ли, что ее молодой муж — альфонс

Звезда шоу «Дом-2» Надежда Ермакова недавно заявила, что ее муж Даниэль Чистов может ослепнуть. Врачи поставили ему сложный диагноз: воспалительный панувеит.

«У него большая угроза потери зрения, очень редкое заболевание», — объяснила Надежда.

Меж тем в Сети Даниэля назвали чуть ли не альфонсом и тунеядцем. Хотя Надежда постаралась объяснить подписчикам, что сейчас ее супруг подрабатывает в Интернете. И, мол, нельзя бросать любимых людей в такой непростой момент.

«Когда ты слепнешь, ты ни на одной работе не можешь работать, единственный вариант — работать из дома в Интернете. Заболевание сложное, и все деньги от всех проектов уходят на лечение», — откровенно рассказала Надежда о проблемах своего супруга.

Кто больше прав: Надежда Ермакова, поддерживающая молодого мужа? Зрители, считающие, что Чистову просто выгоден такой союз? Или же, как всегда, истина посередине? Давайте разбираться в этой непростой истории.

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С кем крутила романы Надежда Ермакова

На «Доме-2» Надежда провела четыре года — с 2007 по 2011 год. Придя на проект, она мечтала завоевать сердце Рустама Солнцева, однако этого не случилось.

Затем на Ермакову обратил внимание другой участник телестройки, Александр Гобозов, который сразу же показал серьезность своих намерений. Так, Александр сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, свозил на Кавказ и познакомил с родителями. Однако Надежда тянула с ответом. И в итоге свадьбы так и не было.