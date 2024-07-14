Как Татьяна Лиознова обещала отдать роль Штирлица своему любовнику, но его обманули

12 июля знаменитому режиссеру Татьяне Лиозновой исполняется 100 лет. Это благодаря ей мы иногда говорим цитатами из «17 мгновений весны», вспоминаем пронзительные строчки «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал», когда не звонит любимый человек, грустим, понимая, что главные герои мелодрамы «Три тополя на Плющихе» не могут быть вместе. Все эти эмоции зрителям подарила Татьяна Лиознова и ее картины.
Лиознову называли «железной леди советского кинематографа». Эта женщина могла убить словом, перед ней трепетали самые известные кинематографисты.
Бытует мнение, что у Татьяны Лиозновой был роман только с кино. Но это не совсем так. Несмотря на отсутствие мужа и детей, Татьяна Лиознова любила и была любима. Только у ее историй любви не всегда случался happy end.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Константин Симонов
Когда в юности Татьяна Лиознова работала в «Литературной газете», на нее обратил внимание знаменитый поэт Константин Симонов, который одновременно являлся главным редактором издания. Татьяна тоже принимала ухаживания Симонова, пока их попытки сблизиться не пресекла ее мама. Однажды женщина увидела, как Симонов провожает ее дочь до такси. Она высказала дочке, что молодой девушке не пристало встречаться с женатым человеком, к тому же гораздо старше ее.
Татьяна Лиознова в молодости. Фото: из открытых источников
Татьяна Лиознова не пошла против воли матери Иды Израилевны. Вообще, у мамы и дочери сложились очень теплые взаимоотношения. Во многом свою роль сыграло и то, что отец Татьяны погиб на фронте в 1941 году. И она решила для себя, что будет оберегать маму до конца своих дней.
Ида Израилевна была знаменитостью богемной Москвы. Она накрывала шикарные столы, собирала о дочери газетные вырезки и отвечала на телефонные звонки вместо нее.
Станислав Ростоцкий
Однажды в разговоре Татьяна Михайловна упомянула, что в юности была увлечена Станиславом Ростоцким, однако их отношения не продлились долго. Они познакомились в 1954 году на съемках фильма «Земля и люди». Он был перспективным режиссером, а она его молодой помощницей, которую недавно уволили со студии имени Горького. Совместная работа сблизила двух творческих личностей.
В последние годы Татьяна Михайловна говорила о Ростоцком только как о друге. Об этом рассказал главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров, который хорошо знал ее.
Так, в разговоре с «Комсомольской правдой» он вспомнил, как узнал о смерти Станислава Иосифовича. Это произошло в Выборге, где проходил кинофестиваль. После того, как ему сообщили о кончине Ростоцкого, он позвонил Лиозновой. Они поговорили около двадцати минут на незначительные темы.
В конце беседы режиссер спросила, не хочет ли Вячеслав Шмыров сообщить ей печальную новость. Получив утвердительный ответ, она сказала, что уже знает об этом и заплакала. По мнению Шмырова, несмотря на то, что в прошлом у них были романтические отношения, Татьяна Михайловна всегда считала Ростоцкого своим большим другом.
Василий Калашенко
В 1963 году Татьяну Лиознову назначили режиссером фильма под названием «Им покоряется небо», который не стал кинохитом Лиозновой, даже несмотря на участие в нем актера Николая Рыбникова.
Однако именно на этих съемках Татьяна Михайловна познакомилась с летчиком-испытателем, героем Советского Союза Василием Калашенко. Василий Петрович очаровал Лиознову своими безупречными манерами, обходительностью и мужественностью. За развитием их романа следила вся киногруппа.
Татьяна Лиознова. Фото: YouTube.com
Тогда, по словам вышеупомянутого Вячеслава Шмырова, Калашенко был молодым вдовцом с двумя дочками. Особенно Татьяна Лиознова привязалась к одной из дочерей Людмиле. Теплые отношения они сохранили на протяжении всей жизни. А Татьяна Михайловна считала Людмилу своей приемной дочерью.
А что касается отношений Татьяны Лиозновой и Василия Калашенко, то они закончились, поскольку двум сильным личностям бывает очень трудно ужиться вместе.
Арчил Гомиашвили
Перед началом съемок «Семнадцати мгновений весны» у Татьяны Лиозновой случился роман с актером Арчилом Гомиашвили, известным по роли Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Гайдая. В одном из интервью Гомиашвили утверждал, что изначально роль Штирлица должна была достаться ему.
По одной версии, Вячеслав Тихонов, узнав эту новость, пошел разбираться в ЦК. И в итоге Штирлицем стал Вячеслав Тихонов (И действительно, сейчас очень сложно представить в этой роли кого-то другого).
Гомиашвили же поссорился со своей возлюбленной и даже отказался играть Мюллера, который был предложен ему в качестве компромиссного варианта.
Арчил Гомиашвили. Фото: кадр из фильма «12 стульев»
По другой версии, Лиознова вообще никогда не брала на главные роли своих друзей и возлюбленных. А когда ей предложили на роль Штирлица Арчила Гомиашвили, просто рассмеялась, что, конечно, не могло не повлиять на его уязвленное самолюбие.
Рассказывают, что во время съемок сериала о разведчике Максиме Исаеве Гомиашвили женился и стал отцом. Однажды в самолете, летящем в Тбилиси, он случайно встретил Лиознову. Он был с ребенком, а она - с коробками с кинопленкой.
«Видишь, - сказал тогда актер, - все решилось само собой: ты везешь металлические коробки с фильмом, а я - этого маленького человечка».
По словам вышеупомянутого Вячеслава Шмырова, потом отношения между Арчилом Гомиашвили и Татьяной Лиозновой все же наладились. В последние годы он помогал ей деньгами, устраивал на работу ее родственниц.
Нина Лиознова с Вячеславом Тихоновым и Ростиславом Пляттом на съемках фильма «17 мгновений весны»
Владимир Кириллин
В середине 80-х годов Татьяна Михайловна решила снять фильм об испытании атомной бомбы. Этот проект контролировало правительство СССР, а конкретно заместитель председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина Владимир Кириллин - один из самых влиятельных чиновников страны, отвечающий за атомную энергетику. Встретившись с Лиозновой, Кириллин сразу же влюбился в нее.
Владимир Кириллин был очень начитанным эрудированным человеком, читал Татьяне Лиозновой стихи, что, конечно, не могло не покорить ее. Ради режиссера Кириллин развелся с женой. Татьяна Михайловна всерьез подумывала выйти за него замуж, но этот союз расстроило одно обстоятельство.
Татьяна Лиознова. Фото: «Экспресс-газета»
Однажды Кириллин и Лиознова пошли во МХАТ на спектакль «Мы, нижеподписавшиеся». Режиссер в то время работала над экранизацией этой пьесы. Однако после постановки Кириллин сказал ей: «Не вздумай снимать это, тебя посадят». После чего Лиознова назвала Владимира Кириллина трусом и не стала с ним встречаться.
Последние 25 лет Наталья Лиознова жила только творчеством. Своими детьми она называла режиссерские работы.
Читайте также: