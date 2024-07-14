Как Татьяна Лиознова обещала отдать роль Штирлица своему любовнику, но его обманули

Татьяна Лиознова не пошла против воли матери Иды Израилевны. Вообще, у мамы и дочери сложились очень теплые взаимоотношения. Во многом свою роль сыграло и то, что отец Татьяны погиб на фронте в 1941 году. И она решила для себя, что будет оберегать маму до конца своих дней.

Ида Израилевна была знаменитостью богемной Москвы. Она накрывала шикарные столы, собирала о дочери газетные вырезки и отвечала на телефонные звонки вместо нее.

Станислав Ростоцкий

Однажды в разговоре Татьяна Михайловна упомянула, что в юности была увлечена Станиславом Ростоцким, однако их отношения не продлились долго. Они познакомились в 1954 году на съемках фильма «Земля и люди». Он был перспективным режиссером, а она его молодой помощницей, которую недавно уволили со студии имени Горького. Совместная работа сблизила двух творческих личностей.

В последние годы Татьяна Михайловна говорила о Ростоцком только как о друге. Об этом рассказал главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров, который хорошо знал ее.

Так, в разговоре с «Комсомольской правдой» он вспомнил, как узнал о смерти Станислава Иосифовича. Это произошло в Выборге, где проходил кинофестиваль. После того, как ему сообщили о кончине Ростоцкого, он позвонил Лиозновой. Они поговорили около двадцати минут на незначительные темы.

В конце беседы режиссер спросила, не хочет ли Вячеслав Шмыров сообщить ей печальную новость. Получив утвердительный ответ, она сказала, что уже знает об этом и заплакала. По мнению Шмырова, несмотря на то, что в прошлом у них были романтические отношения, Татьяна Михайловна всегда считала Ростоцкого своим большим другом.

Василий Калашенко

В 1963 году Татьяну Лиознову назначили режиссером фильма под названием «Им покоряется небо», который не стал кинохитом Лиозновой, даже несмотря на участие в нем актера Николая Рыбникова.

Однако именно на этих съемках Татьяна Михайловна познакомилась с летчиком-испытателем, героем Советского Союза Василием Калашенко. Василий Петрович очаровал Лиознову своими безупречными манерами, обходительностью и мужественностью. За развитием их романа следила вся киногруппа.