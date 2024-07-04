«Кто-то ему втащит по-любому!»: на самом деле конфликт между Лосем и Сердюковым начался задолго до испытания за огонь

Первый выпуск реалити «Последний герой. Русский сезон» подарил телезрителям довольно яркие эмоции. На испытании за огонь между двумя мужчинами произошла серьезная стычка — чуть ли не до травмы. То, что одной из конфликтующих сторон окажется Александр Лось («Племя волков»), — никто не сомневался. Но почему его оппонентом стал Николай Сердюков («Племя медведей»)? И случайно ли так вышло?
С первого взгляда
Фанатам выживалити не нужно представлять Лося. Он — руководитель циркового коллектива из ДНР и победитель «Выжить в Самарканде» с выигрышем в 10 млн рублей. В Сети отмечают его сильные лидерские качества и умение правильно выстраивать стратегии в коллективе.
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Николай Сердюков тоже не лыком шит. За его плечами участие в «Это нормально?» (2024), «Вызов. Второй сезон» (2023) и «Влюбись, если сможешь» (2022). Сам себя он считает лидером без намерения легко уступать свои позиции. Заметно, что химия противостояния разгорелась между ним и Лосем с самого начала. Достаточно вспомнить фразы Сердюкова, прозвучавшие в начале эфира.
«Сыграло его такое самолюбие. Он все хочет быть хорошеньким», — прокомментировал блогер то, что Лось слил испытание на лидерство в пользу девочек.
«Видно было, что Александр Лось очень сильно подсказывает, кого нужно выбрать», — сказал Коля, когда его взяли в «Племя медведей» по остаточному принципу.
«Сильных не любят, ярких не любят», — произнес он, расстроившись, что вожди племен не устроили за него драку.
«Там разговор короткий: как Саша скажет, так и будет. Там демократию никто не разводит», — предположил Сердюков, что происходит в племени оппонентов.
До берега участники «Последнего героя» добирались вплавь — тогда их еще не разделили на племена. Фото: пресс-служба
С чем на испытание пришел Сердюков
Николай не раз замечал, что приплыл на берег первым. Пожалуй, на данный момент это единственный его яркий момент. Он не выиграл соревнование на лидерство. Кроме того, сошел с дистанции раньше Лося. А то, что они со Светланой Мастерковой остались последними при разборе участников, вообще эмоционально подкосило его.
«Ты сразу Лосю не понравился, потому что ты не стал бы его слушаться», — утешали Сердюкова соплеменники.
К слову сказать, Александра довольно активно обсуждают в племени. Причем в том, куда он не попал («Племя медведей»). Уж очень косолапые волнуются, что Лось грамотно поступит ради победы. Некоторые даже считают, что он может сливать конкурсы, чтобы отсеивать своих конкурентов внутри команды.
Никто не хотел брать Сердюкова в свое племя. Фото: пресс-служба
Кого поддержали телезрители
В Сети не любят Александра Лося, считая его выскочкой. Но оказалось, что Сердюкова не любят больше. Как бы Николай не напоминал всем, что он лидер, интернет-пользователи воспринимают его по-другому.
channel27895060: «Николай это отстой, а не игрок, в другом шоу он показал свою сущность, гнилой».
Валентина: «Опять Бородина, опять Коля Сердюков. «Последний герой» для простых людей должен быть, а тут одни, типа, звезды».
ЕвЖене4ка: «А чего это комментарии удаляем? Мата не было. Или Коля плакать будет, что о нем отзываются плохо?»
Сердечка: «Коля заколебал! Кто-то ему втащит по-любому!»
Devil_May_Care: «А че Коля не сказал, что участвовал в реалити «Влюбись, если сможешь», будучи в отношениях?»
Elena 4640: «Колямба — мерзкий типок, еще в «Вызове» показал себя. Он и там про свою напарницу говорил: «чемодан без ручки», бесполезная. Постоянно орал на девчонок и всех оскорблял за кадром. Очень подлый».
Коля оказался среди «медведей» по остаточному принципу. Фото: пресс-служба
Все только начинается
«Медведи» хвалят Сердюкова за оптимизм и деятельность. Да и сам он себя назвал серым кардиналом команды. Было бы страшно, если он и Александр Лось оказались в одном племени. Но удасться ли Николаю завоевать уважение зрителей — узнаем уже совсем скоро.
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