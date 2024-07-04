«Кто-то ему втащит по-любому!»: на самом деле конфликт между Лосем и Сердюковым начался задолго до испытания за огонь

Первый выпуск реалити «Последний герой. Русский сезон» подарил телезрителям довольно яркие эмоции. На испытании за огонь между двумя мужчинами произошла серьезная стычка — чуть ли не до травмы. То, что одной из конфликтующих сторон окажется Александр Лось («Племя волков»), — никто не сомневался. Но почему его оппонентом стал Николай Сердюков («Племя медведей»)? И случайно ли так вышло?

С первого взгляда

Фанатам выживалити не нужно представлять Лося. Он — руководитель циркового коллектива из ДНР и победитель «Выжить в Самарканде» с выигрышем в 10 млн рублей. В Сети отмечают его сильные лидерские качества и умение правильно выстраивать стратегии в коллективе.

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Николай Сердюков тоже не лыком шит. За его плечами участие в «Это нормально?» (2024), «Вызов. Второй сезон» (2023) и «Влюбись, если сможешь» (2022). Сам себя он считает лидером без намерения легко уступать свои позиции. Заметно, что химия противостояния разгорелась между ним и Лосем с самого начала. Достаточно вспомнить фразы Сердюкова, прозвучавшие в начале эфира.