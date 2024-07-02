«Обманул всех»: зрители «Последнего героя» протестуют против Александра Лося, который «играет в хорошего»

Реалити-шоу — отличный способ для человека, далекого от шоу бизнеса, заработать себе популярность. Зрителям может прийтись по душе то, как участник проявил себя в коллективе, с какой целью пришел на проект или как справился с испытаниями. Недавно все эти факторы сложились в пользу Александра Лося — победителя шоу «Выжить в Самарканде», который теперь пробует свои силы в «Последнем герое».
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Вот только заслужить народную любовь и удержать ее — совсем разные вещи. Сейчас опытный выживальщик штурмует новую высоту — русский сезон шоу «Последний герой». Он проявляет свои ценные качества на Алтае в «Племени волков», вот только у зрителей к нему, что называется, возникли вопросики.
Где деньги, Лось?
Когда Александр Лось выживал в Самарканде ради 10 миллионов рублей, его мотивировала благая цель. Будучи цирковым тренером из ДНР, он заявил, что в случае победы потратит выигрыш на обустройство зала, где занимается с детьми.
Александр Лось является представителем цирковой династии. Фото: скриншот «Последний герой» / ТВ-3
Вот только когда Лось рассказывал о себе в «Последнем герое», для него поставили видеоряд — как раз фрагмент цирковой репетиции. Эти несколько секунд видео натворили много шума в Сети.
Светлана Н: «А в результате при знакомстве с Лосем показали обшарпанный спортзал, на который он якобы хотел потратить выигрыш из Самарканда. То ли видео старое, то ли Лось хитрый».
Мила: «Походу Лось обманул всех в Самарканде, когда обещал для детей отремонтировать спортзал. На финале многие радовались его победе и тому, что он осуществит свою мечту, потратив деньги на ремонт, как он говорил всем. Но я была в шоке, когда увидела обшарпанные стены того же спортзала. Теперь еще на Москву у него планы».
Светлана Н: «У Лося прокатил его посыл в Самарканде, здесь на большее замахнулся. В Москву собрался. Сиди, Лось, и выполни, что обещал».
Р: «Почти год прошел, а у него все непросто. За это время не только отремонтировать, но и новый построить можно. Хоть стены покрасил бы да пол сменил, а лучше устлал его матами».
«Обшарпанные стены» спортзала натворили много шума в Сети. Фото: скриншот «Последний герой» / ТВ-3
Хитрый Лось
Такой зачин не слишком лояльно настроил болельщиков по отношению к Александру. Теперь он хочет на выигрыш открыть филиал в Москве, но эта цель уже не звучит так благородно, как первая. Поэтому интернет-пользователи считают, что в этот раз Лося приблизят к финалу лидерские качества и умение правильно выстраивать стратегию. Александр занял весьма удобную позицию: он слил битву за статус лидера, но неформальным образом за счет авторитета все равно управляет племенем.
Света: «Лось неприятно заискивает перед всеми, играя в хорошего героя».
Альфия: «Лось лезет везде, даже куда не просят. Суетливый. И опять про спортзал».
Л: «Шакал он, этот Лось. Смотреть на него противно как в Самарканде, так и здесь».
Марина: «Лось — лидер. Молодец, понимает, что надо сплотить вокруг себя неопытных ребят. А потом выбить их по одному».
Екатерина Науменко: «И этот Лось прям везде, и все он знает, и если он выиграет, не удивлюсь даже, он хитрый игрок. Я смотрела с ним «Выжить в Самарканде», и он мне там уже не нравился. Но там было сразу понятно, что выиграет, потому что у него цель детям помочь».
Светлана Мастеркова первой покинула проект. Фото: пресс-служба
Первый конфликт
Ни для кого не стало удивлением, что фигурантом в первом конфликте на проекте стал именно Лось. В порыве состязательного куража он словесно сцепился с блогером Николаем Сердюковым из «Племени медведей». Мужские разборки быстро закончились, но Николай едва не получил травму ноги, затаив личную обиду на Александра.
Несмотря на опытного соплеменника, «волки» провалили ключевое испытание и отправились на голосование. Единогласным решением домой отправили легкоатлетку Светлану Мастеркову. А Лось на один шаг стал ближе к победе.
Николай Сердюков уже в первом выпуске начал конфликтовать с Лосем. Фото: пресс-служба
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