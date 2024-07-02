«Обманул всех»: зрители «Последнего героя» протестуют против Александра Лося, который «играет в хорошего»

Реалити-шоу — отличный способ для человека, далекого от шоу бизнеса, заработать себе популярность. Зрителям может прийтись по душе то, как участник проявил себя в коллективе, с какой целью пришел на проект или как справился с испытаниями. Недавно все эти факторы сложились в пользу Александра Лося — победителя шоу «Выжить в Самарканде», который теперь пробует свои силы в «Последнем герое».

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Вот только заслужить народную любовь и удержать ее — совсем разные вещи. Сейчас опытный выживальщик штурмует новую высоту — русский сезон шоу «Последний герой». Он проявляет свои ценные качества на Алтае в «Племени волков», вот только у зрителей к нему, что называется, возникли вопросики.

Где деньги, Лось?

Когда Александр Лось выживал в Самарканде ради 10 миллионов рублей, его мотивировала благая цель. Будучи цирковым тренером из ДНР, он заявил, что в случае победы потратит выигрыш на обустройство зала, где занимается с детьми.