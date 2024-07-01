Блогер Сердюков против комика Пышненко: кто настоящий лидер на шоу «Последний герой» — вердикт профайлера

В новом сезоне шоу «Последний герой», которое выходит на канале ТВ-3, за крупный денежный приз борются два племени — «медведей» и «волков».

Первая команда одержала три победы подряд и лидирует на проекте. Две победы «медведям» обеспечил комик Иван Пышненко. Однако на лидирующую роль явно претендует блогер Николай Сердюков. Об этом заявила участница команды Александра Маслакова. Сам Сердюков назвал себя «серым кардиналом» и главным в команде, который на самом деле принимает все решения.

С этим утверждением отчасти согласился профайлер Алексей Филатов .

«Николай в команде «медведей» — явный лидер. И в сравнении «волками» у «медведей» гораздо лучше настроено командное взаимодействие и понимание. Его лидерские позиции в целом принимают, по крайней мере пока, возможно до первых промахов. Александра пока осматривается и определяет решения команды», — отметил эксперт.

«Медведи», по его мнению, вследствие хорошего лидерства и сплоченности, выглядят гораздо более собраннее и перспективнее.

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