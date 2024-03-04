На шоу «Выжить в Самарканде» 10 млн рублей выиграл дончанин Александр Лось

Во втором сезоне шоу «Выжить в Самарканде» победу одержал представитель народной команды, цирковой тренер из Донецка Александр Лось. 35-летний участник одолел в финале модель Вики Одинцову и забрал баснословные призовые в размере 10 млн рублей.

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К финалу в проекте подошли пятеро выживающих – это две народных и три звездных персоны. За выход в финальное испытание они боролись поэтапно. Сначала участники преодолели страх высоты и прошли над 30-метровой пропастью по тросу, в итоге дольше всех шла «народница» Кристина Орлова.

В шаге от финала с дистанции сошли Митя Фомин и Юлия Паршута. Они уступили Вики и Александру в парном испытании – не смогли быстрее собрать полотно с самаркандским барсом правильно.

И в суперфинале уже сразились вчерашние партнеры, а теперь соперники Александр Лось и Вики Одинцова. Дончанину помогло умение играть в шахматы, правда, нестандартные: на доске были только кони, и нужно было быстрее соперника дойти до противоположной доски. Лось сделал это быстрее модели. И не смог сдержать слез счастья. Поскольку выигранные деньги помогут ему осуществить давнюю мечту – построить спортивный зал для своих воспитанников.

«Я простой мужик из маленького города. И я выиграл! Когда я играл, то думал о детях. Я всю жизнь мечтал построить зал! И эта мечта сбывается...», - вытирая слезы, произнес Лось.

В первом сезоне шоу «Выжить в Дубае» победу одержал футболист Павел Мамаев. Третий сезон уже запланирован, правда, где именно будут играть команды, пока тайна.