Легкоатлетку Светлану Мастеркову первой выгнали из шоу «Последний герой»

На канале ТВ-3 начался новый сезон шоу «Последний герой». В нем приняли участие юмористы, актеры, медийные личности, участники разных проектов. Иван Пышненко попал в лагерь к «Медведям». Ему удалось проявить себя сразу на двух испытаниях и принести победу свой команде. А вот второму лагерю «Волков» не везло.

Сначала многие ругались на Ксению Суркову, которая сварила гречку, но еда оказалась очень пресной. Потом они по ее вине проиграли первое испытание, так как актриса не успела развести огонь раньше соперников.

Но на голосовании почти все были против Светланы Мастерковой. Легкоатлетка в свои 56 лет находится в отличной форме, но во время прохождения испытания она снова почувствовала старые травмы. У нее заболела спина. Ведущая Ксения Бородина сразу заподозрила заговор.

«Я хотела тоже победить в этом проекте. Я говорю: «Ребят, у меня болит спина. Я хочу лечиться. Все-равно кого-то вы будете убирать. Хотите это буду я». Вот и все. Мои хорошие, извините, что я вам бесполезной оказалась», — пояснила спортсменка.

Все соплеменники его обняли. Сама Мастеркова отметила, что рада была попасть на шоу и гордится собой, так как ей уже больше 50 лет.