Армейская форма от Юдашкина и совершенно новая Белоснежка: какие пророчества Михаила Задорнова уже сбылись

Михаил Задорнов. Фото: Global Look Press   

Teleprogramma.pro вспоминает предсказания знаменитого сатирика.

На Первом канале продолжается показ документального проекта «Михаил Задорнов: вся жизнь». На этом фоне стали много говорить о шуточных предсказаниях юмориста, которые теперь сбываются. Сам же себя Михаил Задорнов в шутку называл Предсказамусом. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. 

Что это? Мистика или жизненный опыт и умение наблюдать и делать выводы? А может, и то и другое. Михаил Задорнов был очень грамотным человеком. Он занимался изучением славянской культуры, вед, наших мифов и переносил эти знания и на современную реальность. 

Армейская форма от Юдашкина 

Одним из первых предсказаний Михаила Николаевича было введение армейской формы от Валентина Юдашкина. И, как показало время, он был прав. 

Михаил Задорнов. Фото:  Global Look Press   

Бесконечные санкции 

Шутил Михаил Николаевич и об экономических санкциях. И, как мы помним, теперь их накладывают не только на наши госкорпорации, но и на певца SHAMAN и Полину Гагарину. Видимо, они наше главное национальное достояние. А само шутливое предсказание звучит так:  

«Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США». 

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Сделать Белоснежку афроамериканкой 

А уж тема поликторректности — это вообще благодатная почва для любого сатирика. И здесь Михаил Николаевич также попал в яблочко. Он первым предсказал, что знаменитых сказочных персонажей будут играть афроамериканцы. 

Михаил Задорнов. Фото:  Global Look Press  

«Диснеевскую «Белоснежку» нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас «Белоснежку»: один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение», — отмечал Задорнов. 

Таковой стала Русалочка. Как мы помним, в экранизации этой сказки режиссера Роба Маршалла Русалочку сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. А роль Белоснежки все же исполнит латиноамериканка Рэйчел Зеглер.  

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