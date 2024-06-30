Армейская форма от Юдашкина и совершенно новая Белоснежка: какие пророчества Михаила Задорнова уже сбылись

На Первом канале продолжается показ документального проекта «Михаил Задорнов: вся жизнь». На этом фоне стали много говорить о шуточных предсказаниях юмориста, которые теперь сбываются. Сам же себя Михаил Задорнов в шутку называл Предсказамусом. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки.
Что это? Мистика или жизненный опыт и умение наблюдать и делать выводы? А может, и то и другое. Михаил Задорнов был очень грамотным человеком. Он занимался изучением славянской культуры, вед, наших мифов и переносил эти знания и на современную реальность.
Армейская форма от Юдашкина
Одним из первых предсказаний Михаила Николаевича было введение армейской формы от Валентина Юдашкина. И, как показало время, он был прав.
Бесконечные санкции
Шутил Михаил Николаевич и об экономических санкциях. И, как мы помним, теперь их накладывают не только на наши госкорпорации, но и на певца SHAMAN и Полину Гагарину. Видимо, они наше главное национальное достояние. А само шутливое предсказание звучит так:
«Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США».
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Сделать Белоснежку афроамериканкой
А уж тема поликторректности — это вообще благодатная почва для любого сатирика. И здесь Михаил Николаевич также попал в яблочко. Он первым предсказал, что знаменитых сказочных персонажей будут играть афроамериканцы.
«Диснеевскую «Белоснежку» нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас «Белоснежку»: один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение», — отмечал Задорнов.
Таковой стала Русалочка. Как мы помним, в экранизации этой сказки режиссера Роба Маршалла Русалочку сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. А роль Белоснежки все же исполнит латиноамериканка Рэйчел Зеглер.
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