Армейская форма от Юдашкина и совершенно новая Белоснежка: какие пророчества Михаила Задорнова уже сбылись

На Первом канале продолжается показ документального проекта «Михаил Задорнов: вся жизнь». На этом фоне стали много говорить о шуточных предсказаниях юмориста, которые теперь сбываются. Сам же себя Михаил Задорнов в шутку называл Предсказамусом. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки.

Что это? Мистика или жизненный опыт и умение наблюдать и делать выводы? А может, и то и другое. Михаил Задорнов был очень грамотным человеком. Он занимался изучением славянской культуры, вед, наших мифов и переносил эти знания и на современную реальность.

Армейская форма от Юдашкина

Одним из первых предсказаний Михаила Николаевича было введение армейской формы от Валентина Юдашкина. И, как показало время, он был прав.