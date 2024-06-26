Алсу о детях и личной жизни: «Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого»

Певица Алсу не собирается уходить в затворницы после развода и продолжает активно выходить в свет. Более того, артистка всем своим видом показывает, что впадать в депрессию не в ее планах. Певица улыбается, активно общается с журналистами и обещает много новых хитов.

А еще артистка стала одной из номинанток премии «Мама года – 2024».

В разговоре с журналистами, в том числе корреспондентом Teleprogramma.pro, Алсу рассказала о секретах воспитания детей, подарках для мамы и о том, какой была в детстве.

«Я была самым прилежным ребенком — скромным, очень послушным»

— Приходилось ли когда-нибудь вашей маме краснеть за вас?

— Никогда. Мама до сих пор вспоминает, что я была самым прилежным ребенком, скромным, очень послушным. Со мной никогда не возникало никаких проблем. Я даже ни разу не прогуливала школу.

— Недавно Инстасамка обвинила блогера Дениса Кукояку в том, что он нередко использует своего ребенка в производстве контента. А как вы относитесь к привлечению детей к раскрутке своих аккаунтов?

— Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого! Но я считаю, что так можно делать, если ребенок сам этого желает — стать актером, выпускать одежду. Конечно, в таком случае нужно поддержать и помочь, но не выпихивать силой. Я против такого!