Алсу о детях и личной жизни: «Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого»

Певица Алсу не собирается уходить в затворницы после развода и продолжает активно выходить в свет. Более того, артистка всем своим видом показывает, что впадать в депрессию не в ее планах. Певица улыбается, активно общается с журналистами и обещает много новых хитов.
А еще артистка стала одной из номинанток премии «Мама года – 2024».
В разговоре с журналистами, в том числе корреспондентом Teleprogramma.pro, Алсу рассказала о секретах воспитания детей, подарках для мамы и о том, какой была в детстве.
«Я была самым прилежным ребенком — скромным, очень послушным»
— Приходилось ли когда-нибудь вашей маме краснеть за вас?
— Никогда. Мама до сих пор вспоминает, что я была самым прилежным ребенком, скромным, очень послушным. Со мной никогда не возникало никаких проблем. Я даже ни разу не прогуливала школу.
— Недавно Инстасамка обвинила блогера Дениса Кукояку в том, что он нередко использует своего ребенка в производстве контента. А как вы относитесь к привлечению детей к раскрутке своих аккаунтов?
— Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого! Но я считаю, что так можно делать, если ребенок сам этого желает — стать актером, выпускать одежду. Конечно, в таком случае нужно поддержать и помочь, но не выпихивать силой. Я против такого!
Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Делились ли вы с мамой какими-то секретами, когда были маленькой?
— Конечно, некоторыми вещами — да. Но личным и сокровенным начала делиться уже с возрастом.
«Самое главное — чтобы дети выросли честными, добрыми людьми»
— А помните, какой подарок подарили своей маме в первый раз?
— Ой, я не помню. Но я всегда стараюсь покупать маме что-то красивое: украшения или сумочки — что-то такое, женское.
Алсу. Фото: Global Look Press
— Что для вас главное в воспитании детей?
— Самое главное — чтобы они выросли хорошими, честными, добрыми людьми. И тогда я буду счастлива! Я уже самая счастливая мама!
У меня очень хорошие дети! Они думают сердцем.
— Вы строгая мама?
— Я справедливая мама. Если вы спросите об этом у моих детей, то они скажут, что я проявляю строгость по делу.
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