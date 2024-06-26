Алсу о детях и личной жизни: «Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого»

Алсу. Фото: Global Look Press   

Певица рассказала Teleprogramma.pro об отношениях с мамой и секретах воспитания детей.

Певица Алсу не собирается уходить в затворницы после развода и продолжает активно выходить в свет. Более того, артистка всем своим видом показывает, что впадать в депрессию не в ее планах. Певица улыбается, активно общается с журналистами и обещает много новых хитов. 

А еще артистка стала одной из номинанток премии «Мама года – 2024». 

В разговоре с журналистами, в том числе корреспондентом Teleprogramma.pro, Алсу рассказала о секретах воспитания детей, подарках для мамы и о том, какой была в детстве.

«Я была самым прилежным ребенком — скромным, очень послушным» 

— Приходилось ли когда-нибудь вашей маме краснеть за вас?  

— Никогда. Мама до сих пор вспоминает, что я была самым прилежным ребенком, скромным, очень послушным. Со мной никогда не возникало никаких проблем. Я даже ни разу не прогуливала школу. 

— Недавно Инстасамка обвинила блогера Дениса Кукояку в том, что он нередко использует своего ребенка в производстве контента. А как вы относитесь к привлечению детей к раскрутке своих аккаунтов? 

— Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого! Но я считаю, что так можно делать, если ребенок сам этого желает — стать актером, выпускать одежду. Конечно, в таком случае нужно поддержать и помочь, но не выпихивать силой. Я против такого! 

Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro   

— Делились ли вы с мамой какими-то секретами, когда были маленькой? 

— Конечно, некоторыми вещами — да. Но личным и сокровенным начала делиться уже с возрастом. 

«Самое главное — чтобы дети выросли честными, добрыми людьми» 

— А помните, какой подарок подарили своей маме в первый раз?

— Ой, я не помню. Но я всегда стараюсь покупать маме что-то красивое: украшения или сумочки — что-то такое, женское. 

Алсу. Фото: Global Look Press   

— Что для вас главное в воспитании детей? 

— Самое главное — чтобы они выросли хорошими, честными, добрыми людьми. И тогда я буду счастлива! Я уже самая счастливая мама! 

У меня очень хорошие дети! Они думают сердцем.

— Вы строгая мама? 

— Я справедливая мама. Если вы спросите об этом у моих детей, то они скажут, что я проявляю строгость по делу. 

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