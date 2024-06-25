Александр Степанов (ST): «В нашей с Ассоль жизни появились два человека, за которых мы будем переживать всегда»

- Вы с Ассоль вместе 10 лет. Старшей дочке Эстель 4 года. Как изменились вы за эти годы отцовства? Помимо того, что семья растет и надо больше работать.

- Каждый год - новые внутренние трансформации, переоценка ценностей. Теперь я понимаю, что в моей жизни появились два человека, за которых я буду переживать всю жизнь. Верно говорят родители: «Будут свои дети - поймешь». Раньше не получится. Я всегда хотел семью, в которой будет несколько детей, хотя у своих родителях я один. Мечтал, как мы все вместе будем что-то делать дома… Я хочу быть примером во всем для своих детей, в том числе, чтобы они видели, как я общаюсь со своими родителями. И сейчас я работаю и в этом направлении.

Некоторые в отношениях думают, что вторая половинка должна меняться. Никто никому ничего не должен. По мне: важно прислушиваться к своей второй половинке и самому становиться лучшей версией себя - не для кого-то, а для себя в первую очередь. Все должно быть по любви. И перемены тоже. Если человек хочет, то он будет искать способы, как сделать так, чтобы второй половине было рядом комфортно. Поддерживать друг друга, уделять внимание - такие простые вещи, но они действительно важные. Кажется просто, но это так важно - чаще проводить время вместе с женой: я сейчас везде стараюсь появляться с Ассоль. Ассоль - мой друг, моя вторая половина, она - человек, от которого у меня нет секретов.

«Есть артисты, которые принципиально не работают под «плюс»

- Вы недавно получили премию за «Песню года» - «Дай ему сил». Песня быстро ушла в народ - к ребятам-военнослужащим и их семьям. Как получился этот текст?

- Я неоднократно ездил на наши новые территории: в госпитали, с гуманитарной помощью, для встречи со студентами. Ездил с разными целями. Но общая цель всегда одна - это поддержка наших людей на СВО, на наших новых территориях. И вот после этих встреч в голове оставались мысли, строки. Припев пришел ко мне в голову в Москве, когда ехал в пробке в такси. Вышел из машины, наговорил на диктофон слова припева и, поехав дальше, начал писать куплет. А когда наконец-то появилась возможность съездить к бойцам (такая возможность не всегда есть, даже если ты готов поехать), то я им эту песню сыграл, и меня спросили, почему не выпускаю ее. Пообещал и выпустил.

Когда пишу текст для себя, то эмоции, события провоцируют нужные строки или случаются случайные вспышки (вдруг нужные слова пришли в голову после тяжелого дня) - быстро наговорил и записал, а потом уже доработал. Я очень долго вынашиваю такие личные и ответственные песни. Так появилась «Дай ему сил», «Колыбельная». Тексты, в которых выверяешь и перерабатываешь внутри себя каждое слово.

- Когда пишете не для себя - как провоцируете нужный настрой? Вот надо вам текст для Ольги Бузовой написать: для этого разговариваете с артисткой час по телефону или устраиваете встречу у себя дома?

- Для других артистов пишу не часто. Вот Оля знает, что у меня не бывает такого, чтобы я отправил 10 песен на выбор. Всегда идет точечный запрос на конкретную тему. Либо мы разговариваем с артистом, и мне кажется, что получится сделать для него песню. Или пишу и уже понимаю: было бы здорово, чтобы спел тот или иной артист. С песней «Мало половин» для Оли Бузовой случилось так: я проникся личной драмой, которую она переживала.

Написал песню и потом предложил ее Оле. И все срослось. Кроме артистов, я пишу много для телевизионных проектов, сейчас написал гимн для школьного спорта «Спортом заниматься». Я понимаю запрос и раскладываю его в текстовой форме.

И для известных реклам песни тоже пишу.

- Читала, что ваш отец мечтал, чтобы вы в МГИМО поступали. А вы хотели заниматься музыкой. Из-за этого был конфликт. Если дочка скажет, что хочет стать артисткой, станете уговаривать ее получить и более стабильную профессию? Как думаете?

- Мои родители в разводе, папа никогда не хотел, чтобы я поступил в МГИМО. После школы я поступил в Институт международных экономических связей. И чтобы оплачивать учебу, работал барменом, из-за графика работы институт почти не успевал посещать. Сам не понимаю - зачем платил, раз не ходил. Отец действительно тогда появился в моей жизни - он предложил взять оплату института на себя при условии, что я уйду с работы и буду учиться, брошу заниматься музыкой. Я отказался. Хотя не представлял, что «простой парень с района», без связей сможет зарабатывать музыкой на жизнь. Тогда музыкальный мир для меня был чем-то недосягаемым из телевизора - куда невозможно попасть.

Сейчас все изменилось - с приходом социальных сетей мальчишки и девчонки начинают делать музыку и зарабатывают этим хорошие деньги. А мое поколение пробивалось самостоятельно - доказывало, что можно стать большим артистом и зарабатывать на жизнь музыкой и без связей. У дочек будет возможность пробовать, выбирать. Задача родителей - дать выбор и возможности. Если девочки решат, что хотят быть музыкантами, то я не буду против. Что касается меня, то, конечно, жалею, что порой не хватает знаний, что мало читал, но пробую наверстать упущенное.