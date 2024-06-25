Александр Степанов (ST): «В нашей с Ассоль жизни появились два человека, за которых мы будем переживать всегда»

В Год семьи Александр Степанов (рэпер ST) и его жена - телеведущая Ассоль - второй раз стали родителями. Их младшей дочери Эльзе 5 месяцев, старшей Эстель (имя девочки состоит из двух частей имен родителей - Эсте и Ассоль) - 4 года. Журнал «Телепрограмма» обсудил с Александром его семейные новости, новые песни и участие в программе «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия».
«Перед гимнастикой сам заплетаю дочке косички»
- Вы сняли всю семью в новом красивом клипе «Минутами». В песне собираетесь делиться смыслами за одним столом. Это хорошая традиция - каждый день садиться и разговаривать обо всем, что было за день. Какие в вашей семье есть традиции?
- Да, в клипе мы появляемся впервые всей семьей, это была идея Ассоль - запечатлеть девочек в этом возрасте. Время летит быстро, дочки растут еще быстрее, и важно успевать замечать мгновения, которые мы проживаем, ведь они больше не повторятся.
Если говорить о традициях, то назову несколько. Когда Ассоль уезжает на работу, они с Эстель друг дружке оставляют и зажимают в ладошке поцелуй. Теперь и я так с Эстель стал обмениваться поцелуями. Если вдруг станет грустно, когда мы не рядом с дочкой, то поцелуй из ладошки можно приложить к щеке, и станет приятно. Конечно, мы стараемся не расставаться надолго. Любим печатать снимки и собирать их в фотоальбомы. У каждой дочки с рождения есть свой фотоальбом, который мы регулярно наполняем кадрами из жизни и красивыми фотосессиями.
Вся семья в сборе: Александр, Ассоль, Эстель и Эльза. Фото: Елена Дунаева
- Сколько папа-артист четырехмесячной малышки сейчас спит ночью? Освободила вас жена от ночных вставаний к Эльзе?
- Ассоль встает покормить Эльзу один раз, и потом всю ночь дочка прекрасно спит в нашем режиме. Тьфу-тьфу-тьфу… Если честно, то папу разбудить ночью очень сложно, и этим никто не занимается. (Смеется.) Гастролей много, поэтому я давно научился засыпать в любом месте, в любом положении даже на час. А в горизонтальном положении сплю так крепко, что никто не может нарушить мой сон.
- Как, в чем вы помогаете Ассоль с малышкой или скорее даже с Эстель, когда жена занята младшей дочкой?
- У ребенка два родителя, и об этом важно помнить на всех этапах его взросления. Понимаю, что важно давать возможность жене иметь личное время. Поэтому стараюсь помогать Ассоль и с младшей дочкой: подстраиваю свой график так, чтобы она могла уехать по своим делам, и совсем не важно - на рабочие встречи или на маникюр. Гуляю с дочками, играю, укладываю спать. Моя идея была возить Эстель на гимнастику - и дочке занятия очень понравились, недавно прошли соревнования, где она заняла первое место.
Ребенок видит результаты своего труда и довольна этим. Вижу, что гимнастика дает ребенку замечательную общую физическую подготовку. У нас с Эстель свои традиции: по выходным я вожу ее на гимнастику - сам заплетаю косички, одеваю, и мы едем. Любим вместе гулять в парке, кататься на велосипеде. Иногда сам делаю с Эстель домашнее задание, которое ей дают на занятиях музыкой. Пазлы собираем вместе. Когда дома - читаю ей перед сном книжки по ролям. Когда уезжаю на гастроли - следующую часть книги читает Ассоль, а Эстель мне всегда рассказывает сюжет, который я пропустил.
- Понятно, что работающим родителям без помощи не обойтись. Кто вас подстраховывает с дочками - бабушки, няня?
- Каждый раз поражаюсь и восхищаюсь, как Ассоль удается совмещать работу (снимать авторскую программу «О чем не говорят женщины», назначать рабочие встречи и т. д.) и воспитание детей. Она старается не расставаться с ними. Конечно, сейчас Ассоль меньше работает - пока Эльза на грудном вскармливании. Но иногда помощь необходима и незаменима. У нас есть няня, которая помогает отвести Эстель на кружки, когда мы работаем. Но няня постоянно с нами не живет, как это бывает у многих. Эльза - полностью на нас.
В тех случаях, когда мы вдвоем на съемках, на мероприятиях, - приезжает моя теща Светлана. Она отлично ладит с девочками, любит проводить время с внучками - и у них это взаимно. В воспитании ребенка - как в сложном часовом механизме: важна каждая шестеренка. Общение с бабушками - это тоже важно: полное взаимное обожание, расслабленность и нарушение родительских запретов: шоколадки, вафельки… Без этого нельзя.
Первый день в законном браке - 2015 год. Фото: личный архив Александра Степанова
- Вы с Ассоль вместе 10 лет. Старшей дочке Эстель 4 года. Как изменились вы за эти годы отцовства? Помимо того, что семья растет и надо больше работать.
- Каждый год - новые внутренние трансформации, переоценка ценностей. Теперь я понимаю, что в моей жизни появились два человека, за которых я буду переживать всю жизнь. Верно говорят родители: «Будут свои дети - поймешь». Раньше не получится. Я всегда хотел семью, в которой будет несколько детей, хотя у своих родителях я один. Мечтал, как мы все вместе будем что-то делать дома… Я хочу быть примером во всем для своих детей, в том числе, чтобы они видели, как я общаюсь со своими родителями. И сейчас я работаю и в этом направлении.
Некоторые в отношениях думают, что вторая половинка должна меняться. Никто никому ничего не должен. По мне: важно прислушиваться к своей второй половинке и самому становиться лучшей версией себя - не для кого-то, а для себя в первую очередь. Все должно быть по любви. И перемены тоже. Если человек хочет, то он будет искать способы, как сделать так, чтобы второй половине было рядом комфортно. Поддерживать друг друга, уделять внимание - такие простые вещи, но они действительно важные. Кажется просто, но это так важно - чаще проводить время вместе с женой: я сейчас везде стараюсь появляться с Ассоль. Ассоль - мой друг, моя вторая половина, она - человек, от которого у меня нет секретов.
«Есть артисты, которые принципиально не работают под «плюс»
- Вы недавно получили премию за «Песню года» - «Дай ему сил». Песня быстро ушла в народ - к ребятам-военнослужащим и их семьям. Как получился этот текст?
- Я неоднократно ездил на наши новые территории: в госпитали, с гуманитарной помощью, для встречи со студентами. Ездил с разными целями. Но общая цель всегда одна - это поддержка наших людей на СВО, на наших новых территориях. И вот после этих встреч в голове оставались мысли, строки. Припев пришел ко мне в голову в Москве, когда ехал в пробке в такси. Вышел из машины, наговорил на диктофон слова припева и, поехав дальше, начал писать куплет. А когда наконец-то появилась возможность съездить к бойцам (такая возможность не всегда есть, даже если ты готов поехать), то я им эту песню сыграл, и меня спросили, почему не выпускаю ее. Пообещал и выпустил.
Когда пишу текст для себя, то эмоции, события провоцируют нужные строки или случаются случайные вспышки (вдруг нужные слова пришли в голову после тяжелого дня) - быстро наговорил и записал, а потом уже доработал. Я очень долго вынашиваю такие личные и ответственные песни. Так появилась «Дай ему сил», «Колыбельная». Тексты, в которых выверяешь и перерабатываешь внутри себя каждое слово.
- Когда пишете не для себя - как провоцируете нужный настрой? Вот надо вам текст для Ольги Бузовой написать: для этого разговариваете с артисткой час по телефону или устраиваете встречу у себя дома?
- Для других артистов пишу не часто. Вот Оля знает, что у меня не бывает такого, чтобы я отправил 10 песен на выбор. Всегда идет точечный запрос на конкретную тему. Либо мы разговариваем с артистом, и мне кажется, что получится сделать для него песню. Или пишу и уже понимаю: было бы здорово, чтобы спел тот или иной артист. С песней «Мало половин» для Оли Бузовой случилось так: я проникся личной драмой, которую она переживала.
Написал песню и потом предложил ее Оле. И все срослось. Кроме артистов, я пишу много для телевизионных проектов, сейчас написал гимн для школьного спорта «Спортом заниматься». Я понимаю запрос и раскладываю его в текстовой форме.
И для известных реклам песни тоже пишу.
- Читала, что ваш отец мечтал, чтобы вы в МГИМО поступали. А вы хотели заниматься музыкой. Из-за этого был конфликт. Если дочка скажет, что хочет стать артисткой, станете уговаривать ее получить и более стабильную профессию? Как думаете?
- Мои родители в разводе, папа никогда не хотел, чтобы я поступил в МГИМО. После школы я поступил в Институт международных экономических связей. И чтобы оплачивать учебу, работал барменом, из-за графика работы институт почти не успевал посещать. Сам не понимаю - зачем платил, раз не ходил. Отец действительно тогда появился в моей жизни - он предложил взять оплату института на себя при условии, что я уйду с работы и буду учиться, брошу заниматься музыкой. Я отказался. Хотя не представлял, что «простой парень с района», без связей сможет зарабатывать музыкой на жизнь. Тогда музыкальный мир для меня был чем-то недосягаемым из телевизора - куда невозможно попасть.
Сейчас все изменилось - с приходом социальных сетей мальчишки и девчонки начинают делать музыку и зарабатывают этим хорошие деньги. А мое поколение пробивалось самостоятельно - доказывало, что можно стать большим артистом и зарабатывать на жизнь музыкой и без связей. У дочек будет возможность пробовать, выбирать. Задача родителей - дать выбор и возможности. Если девочки решат, что хотят быть музыкантами, то я не буду против. Что касается меня, то, конечно, жалею, что порой не хватает знаний, что мало читал, но пробую наверстать упущенное.
ST с коллегами - Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной, Александром Буйновым - угадывает, кто может петь только под фанеру на телешоу «Поймай меня, если сможешь!». Фото: канал «Россия 1»
- Вы недавно участвовали в программе телеканала «Россия» «Поймай меня, если сможешь». Идея интересная. Вычислять, кто из людей умеет петь, а кто имитирует это умение. Проанализировав этот опыт участия в проекте, какие вы бы выделили пункты, по которым можно вычислить подставного героя, который не умеет петь. Похожи эти уловки на те, что используют артисты, которые поют под фонограмму, а не живьем, - как зрителям таких обманщиков вычислить?
- Идея программы «Поймай меня, если сможешь» интересная. Перед записью у участников идет хорошая подготовка: поэтому те, кто умеет петь, - хорошо это скрывают, а те, кто не умеет, - их учат, как себя вести. Поэтому звездам действительно трудно угадать, кто на сцене поет, а кто притворяется. Что касается фонограммы, то если этот вопрос не волнует зрителей и их это устраивает, то и у меня нет вопросов к этим артистам, потому что многим людям это реально нравится. Есть артисты, которые, совершенно не стесняясь, не скрывают, что поют под фонограмму или работают под концертный «плюс».
Это видно и этого не скрыть. Сейчас эра потребления контента, которого нужно большое количество. Поэтому некоторым производителям достаточно быстро снять артиста, и живое исполнение для них не имеет значения. Вот артист, вот он выступает - и для многих зрителей этого вполне достаточно. Пока людей устраивают такие выступления, то они будут. Есть артисты, и их немало, которые принципиально не работают под «плюс». И они-то и называются профессионалами.
«Поймай меня, если сможешь» 12+
Пятница/21.30