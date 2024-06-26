Алсу в образе жар-птицы говорила о Решетовой, а Подольская призналась, что хочет еще ребенка: чем удивили звезды на премии «Мама года 2024»

В Москве прошла премия «Мама года – 2024». Награды получили артистки, доказавшие, что совместить карьеру и материнство вполне реально. И они поделились с журналистами, как это сделать. Рецепты счастливых женщин услышала корреспондент Teleprogramma.pro.

Наталья Подольская: «Если есть желание родить детей, то нужно заводить их как можно больше»

Одной из первых на мероприятии появилась певица Наталья Подольская в открытом топе с фантазийным принтом и длинной юбке. Артистка рассказала о планах на лето, о том, что в августе ее семья хочет съездить на море.

Также Наталья призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Но это уже как Бог даст! После такого откровения певицы представители СМИ попросили ее дать советы молодым девушкам, да и вообще женщинам, которые сомневаются, удастся ли им стать хорошими мамами и одновременно не потерять себя.