Алсу в образе жар-птицы говорила о Решетовой, а Подольская призналась, что хочет еще ребенка: чем удивили звезды на премии «Мама года 2024»

В Москве прошла премия «Мама года – 2024». Награды получили артистки, доказавшие, что совместить карьеру и материнство вполне реально. И они поделились с журналистами, как это сделать. Рецепты счастливых женщин услышала корреспондент Teleprogramma.pro.
Наталья Подольская: «Если есть желание родить детей, то нужно заводить их как можно больше»
Одной из первых на мероприятии появилась певица Наталья Подольская в открытом топе с фантазийным принтом и длинной юбке. Артистка рассказала о планах на лето, о том, что в августе ее семья хочет съездить на море.
Также Наталья призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Но это уже как Бог даст! После такого откровения певицы представители СМИ попросили ее дать советы молодым девушкам, да и вообще женщинам, которые сомневаются, удастся ли им стать хорошими мамами и одновременно не потерять себя.
Наталья Подольская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Жизнь — такая хитрая и умная штука, что вы со всем разберетесь. Если есть желание родить детей, то нужно заводить их как можно больше и ничего не бояться», — отметила Наталья Подольская.
Впрочем, артистка также призналась, что пользуется услугами няни. А без помощи в материнстве трудно обойтись!
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Алсу выразила свое отношение к Анастасии Решетовой
Затем на премию «Мама года» пришла певица Алсу — вся в роскошном белом платье из тонкой атласной ткани с рукавами жар-птицами. Образ дополнили крупные серьги, браслеты и сумочка в одной тональности. Аксессуары в этом образе гармонируют друг с другом и, несомненно, составляют прекрасную компанию платью.
Нужно отдать должное артистке, переживающей сейчас непростой период развода. В то время как многие женщины, столкнувшиеся с такой ситуацией, прячутся от посторонних глаз, Алсу ни от кого не скрывается. Она улыбается представителям СМИ и отвечает на все, даже самые каверзные вопросы. Но кто знает, что на самом деле скрывается за этой улыбкой.
Конечно, на премии «Мама года» прозвучал и вопрос об отношении артистки к Анастасии Решетовой, которую считают разрушительницей брака Алсу. И здесь певица была категорична.
Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Знаете, я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня, говорить о девушках с низким социальным статусом», — отметила певица.
Кстати, Алсу получила премию «Любящая мама».
«Я счастливая мама, — отметила артистка с импровизированной сцены. — И для меня главное, чтобы дети были окружены любовью. А песня, которую я сейчас исполню, немного грустная. Но все обязательно будет хорошо».
Затем Алсу спела свою новую песню, в которой есть слова: «Я учусь не бояться разлук тишины». Видимо, теперь всю свою грусть певица выразит в творчестве, и мы услышим еще немало новых хитов.
Ассоль рассказала о взаимоотношениях дочерей
А вот кто действительно счастлив в браке, так это телеведущая Ассоль. Это нужно видеть, с каким трепетом к ней относится ее супруг Александр Степанов, известный как рэпер ST. Правда, на премии «Мама года» Ассоль сопровождал не муж, а дочь Эстель.
Teleprogramma.pro поинтересовалась у ведущей, ревнует ли Эстель к младшей сестренке. Этот вопрос Ассоль адресовала дочери. Эстель спросила, что такое ревность, на что ее мама ответила, что это когда младшей сестренке Эльзе уделяется больше внимания, а старшая переживает из-за этого.
Ассоль с дочкой Эстель. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Эльза маленькая, ее надо кормить. Она сама не может ни ходить, ни играть», — объяснила Ассоль Эстель. — Ну ты же любишь сестренку?»
«Да», — ответила Эстель.
«А как ты сегодня обращалась к ней, расскажи», — попросила Ассоль.
«Любимая», — смущаясь, сказала Эстель.
Зепюр Брутян пришла с охранником
Появилась на вручении премии звездных мам и Зепюр Брутян, выбравшая для выхода в свет ассиметричный топ с приспущенным плечом с драпировкой и широких брюках с защипами у талии. Компанию жене Павла Прилучного составил охранник. Общаться с прессой она отказалась, за исключением юной корреспондентки на этом фото.
Зепюр Брутян. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В приталенном белом платье со шлейфом на премию пришла и Оксана Самойлова. Сейчас к артистке, участвующей в шоу «Выжить в Дубае», приковано немало внимания. Многие поклонники Оксаны критикуют ее за стратегию поведения на проекте.
Однако светская дива признается, что просто придерживается правил игры, а на самом деле она совсем другой человек — заботливая жена и любящая мама, какими являются и остальные участницы премии.
Оксана Самойлова. Фото: предоставлено организаторами премии
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