«Нечестная и грязная игра, но справедливость существует!»: в Сети рады неожиданному финалу шоу «Сокровища императора»

На ТНТ завершился красочный проект «Сокровища императора». Тринадцатый выпуск собрал у экранов не только поклонников команд-финалистов: «зеленых», «оранжевых» и «синих». Развязка интересовала и тех, кто болел за выбывших участников.
К сожалению или к счастью, победителями ожидаемо стали Парур Хачатуров и Мария Миногарова — выбор большинства телезрителей после того, как проект покинули любимцы-«желтые» Евгения Искандарова и Карина Кокс.
Евгений Ершов не смог скрыть разочарование от второго места и его душевно успокаивала мама. Фото: кадр шоу «Сокровища императора» / ТНТ
Победителей НЕ не судят
За «зеленых» болели многие, но далеко не все. Этот тандем вызывал и вызывает у аудитории довольно противоречивые чувства: как характерами по отдельности, так и взаимодействием между собой.
Для некоторых болельщиков это был выбор только потому, что за другие команды им хотелось переживать еще меньше. Комментаторы особо не скрывали этого, высказавшись под тематическим постом Ольги Бузовой.
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В Сети считают, что Миногарова сама по себе без Парура не была способна на победу. Фото: кадр шоу «Сокровища императора» / ТНТ
Елена Елена: «Изначально за «желтых» болела, но затем за «зеленых», очень рада, хотя команда синих перестала под конец бесить, после ухода бесячей Погребняк».
Ольга Olymyr: «Зеленых» психами называют, а тем временем Ершов сносит все, сколько с его стороны швыряний было на проекте, я молчу про высказывания».
Мария: «Искренне не хотела, что б выиграли «зеленые», такие противные, бесячие, особенно эта баба с лошадиным лицом, фу, очень расстроилась, когда они выиграли».
Lenochka1304: «Синие» мощнее всех были из оставшихся. Поэтому несправедливо. «Зеленые» просто везунчики».
Евгения: «После ухода Погребняк стало спокойнее, и даже жаль, что так мало выпусков без нее. Парур и Маша — молодцы».
Яна: «Сейчас только посмотрела финал! Прослезилась даже. Вот честно! Очень рада, что «синие» не выиграли! Нечестная и грязная игра с их стороны обернулась поражением! В такие моменты понимаешь, что справедливость существует!»
Roman: «Миногарова лучшая. Лицо Ершова, конечно. Целый выпуск на мать не орал».
Mариша: «Если бы не Парур, Миногарова не выиграла бы. Она без него ничего из себя не представляет, а про ее постоянные психи на шоу я вообще молчу».
Наталья Новикова: «Зеленые» из этой тройки стопроцентные победители. Все шоу они сражались достойно и вели себя достойно. Ершов как игрок сильный, а как человек полное ... Было бы очень обидно, если бы он выиграл».
Непродуманный финал
Максимально разношерстные высказывания об участниках с переходом на личности — не единственный разгромный фидбек передачи. Некоторым откровенно не понравилось, как были организованы финальные испытания. А это уже претензия к создателям проекта.
У «синих» были все шансы на победу. Фото: кадр шоу «Сокровища императора» / ТНТ
Анна: «Финал просто не продумали! Поэтому и разочарование! В чем смысл был гонки первого дня? Чтобы на 15 минут раньше выйти, чем другая команда? Бред полный. Намучались просто так, чтобы в итоге выбрали выбывшие участники. Нет логики вообще. И потом пришли отдохнувшие «зеленые» и выполнили легкое задание и выиграли. Браво организаторам. Смазали финал хуже некуда».
Наталья Анатольевна Удовенко: «Финал разочаровал. Весь проект были интересные программы, такие разные задания, а тут, чтобы выиграть, нужно только лишь собрать пазл. Для финала слабо и неинтересно. Не понравилось, что, чтобы выйти в финал, нужно было пройти сложные испытания, команда «синих» была уставшая, финал несправедливый. Победа «зеленых» просто везение, а не выигранная в честной борьбе. «Синие» больше достойны победы. «Зеленые» были в проекте не с начала, да и остались в нем только потому, что Киркоров им место уступил».
Цвет настроения оранжевый
Дава и его брат Арман заняли третье место. Парни не были в фаворе у телезрителей с момента своего появления, но некоторое сочувствие все же заслужили.
В Сети считают, что Дава не стал бороться за победу из-за того, что Бузова ничего к нему не почувствовала после поцелуя. Фото: кадр шоу «Сокровища императора» / ТНТ
Alena @lovelenau: «Мне кажется, что Дава немного подсдулся после того, как Оля сказала, что ничего к нему не чувствует. Он стал грустным».
Oksana Larina: «Дава был грустный в самом начале. Не было настроя на победу. Зачем было говорить, что ничего не чувствуешь в шаге от финала?»
Наталья: «Я была за Даву. В Оле я разочаровалась, она мягко стелет, да жестко потом спать. Мне Давида и Армана жалко. А Бузова сама виновата в том, что у нее нет детей и нет мужа. Она на шоу показала себя — какая она лицемерка».
По окончанию проекта диванные критики разнесли не только участников, но и ведущую Ольгу Бузову. Фото: кадр шоу «Сокровища императора» / ТНТ
В общем эмоций через край. А это говорит только об одном — продолжению реалити-шоу быть! А если продюсеры еще учтут пожелания интернет-пользователей, то они уж точно не обидят их количеством просмотров.
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