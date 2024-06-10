«Нечестная и грязная игра, но справедливость существует!»: в Сети рады неожиданному финалу шоу «Сокровища императора»

Елена Елена: «Изначально за «желтых» болела, но затем за «зеленых», очень рада, хотя команда синих перестала под конец бесить, после ухода бесячей Погребняк».

Ольга Olymyr: «Зеленых» психами называют, а тем временем Ершов сносит все, сколько с его стороны швыряний было на проекте, я молчу про высказывания».

Мария: «Искренне не хотела, что б выиграли «зеленые», такие противные, бесячие, особенно эта баба с лошадиным лицом, фу, очень расстроилась, когда они выиграли».

Lenochka1304: «Синие» мощнее всех были из оставшихся. Поэтому несправедливо. «Зеленые» просто везунчики».

Евгения: «После ухода Погребняк стало спокойнее, и даже жаль, что так мало выпусков без нее. Парур и Маша — молодцы».

Яна: «Сейчас только посмотрела финал! Прослезилась даже. Вот честно! Очень рада, что «синие» не выиграли! Нечестная и грязная игра с их стороны обернулась поражением! В такие моменты понимаешь, что справедливость существует!»

Roman: «Миногарова лучшая. Лицо Ершова, конечно. Целый выпуск на мать не орал».

Mариша: «Если бы не Парур, Миногарова не выиграла бы. Она без него ничего из себя не представляет, а про ее постоянные психи на шоу я вообще молчу».

Наталья Новикова: «Зеленые» из этой тройки стопроцентные победители. Все шоу они сражались достойно и вели себя достойно. Ершов как игрок сильный, а как человек полное ... Было бы очень обидно, если бы он выиграл».