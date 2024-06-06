Миногарова и Хачатуров в «Сокровищах императора» перестали ругаться, но все еще в плохих отношениях

Многие поклонники шоу «Сокровища императора» на ТНТ порадовались за пару Маша Миногарова и Парур Хачатуров, которые гораздо меньше стали ссориться во время прохождения испытаний. И даже уверенно заявили, что они стали настоящей сильной командой.

Однако это только видимость идиллии. Мария по-прежнему тянет дуэт «зеленых» ко дну, Парур просто понял, что перед зрителями не стоит показывать эмоции и старается максимально сдерживать себя.

Как пояснил Teleprogramma.pro профайлер Илья Анищенко на то, что у пары есть скрытые проблемы, свидетельствуют внешние проявления Парура Хачатурова.

Его явно раздражает нехозяйственность партнерши. Маша Миногарова открыто призналась, что никогда не готовила пищу и лепкой китайских пельменей в основном пришлось заниматься ее другу.

Когда они рассказывали о прохождении этого испытания, модель хихикала, а Парур Хачатуров держал себя за локти в закрытой позе, отворачивался от нее, не смотрел ей в глаза. Все это признаки того, что мужчина молчит, но при этом с трудом сдерживает свое раздражение по поводу партнерши.

«Парур берется за локти — это контроль сильного стресса», — пояснил профайлер.

Вместе с тем, стоит отметить, что Парура Мария стала раздражать все-таки меньше — во время обсуждений соревновательных моментов на шоу Хачатуров чаще поворачивается в сторону Миногаровой и раскрывает руки.