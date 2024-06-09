Мария Миногарова и Парур Хачатуров стали победителями шоу ТНТ «Сокровища императора»

Позади остались двенадцать выпусков популярного у зрителей реалити-шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора». В это воскресенье, 9 июня, страна узнала имена победителей шоу и обладателей главного приза в один миллион юаней.

К финалу в проекте остались три команды «зеленые», «оранжевые» и «синие». К финальному испытанию, на котором и решалась судьба главного приза подошли «зеленые» и «синие». Мария Миногаров и Парур Хачатуров и Евгений Ершов с мамой Еленой Путылиной.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян и его брат Арман выбыли из проекта в шаге от приза.

В финальном поединке командам предстояло собрать паззл китайского дракона. «Зеленые» и «синие» шли практически ровно. Но фортуна была явно на стороне первых!