Мария Миногарова и Парур Хачатуров стали победителями шоу ТНТ «Сокровища императора»

Позади остались двенадцать выпусков популярного у зрителей реалити-шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора». В это воскресенье, 9 июня, страна узнала имена победителей шоу и обладателей главного приза в один миллион юаней.
К финалу в проекте остались три команды «зеленые», «оранжевые» и «синие». К финальному испытанию, на котором и решалась судьба главного приза подошли «зеленые» и «синие». Мария Миногаров и Парур Хачатуров и Евгений Ершов с мамой Еленой Путылиной.
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян и его брат Арман выбыли из проекта в шаге от приза.
В финальном поединке командам предстояло собрать паззл китайского дракона. «Зеленые» и «синие» шли практически ровно. Но фортуна была явно на стороне первых!
Мария Миногарова и Парур Хачатуров. Фото: кадр программы
Победу в шоу одержала команда «зеленых» — Парур Хачатуров и Мария Миногарова. Вероятно, многие телезрители признались сами себе, что так и знали, что выиграют именно эти персонажи.
Ольга Бузова намекала, кстати, на это обстоятельство в микроблоге, когда разместила фото с финала программы. В кадре были видны именно «зеленые».
Читайте также: