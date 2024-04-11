Поргина пожаловалась на унижение в «Ленкоме»: «Выходить на минуту и потом собирать нервы, чтобы не сойти с ума»

Актриса Людмила Поргина заявила, что после смерти многих легендарных советских актеров и режиссеров московские театры утратили свою былую звездность и привлекательность для зрителей.

По словам Поргиной, ее «Ленком» уже «давно ушел» с Марком Захаровым и со многими великими актерами, в том числе Олегом Янковским и Александром Абдуловым, которые создавали этот театр.

«Когда Марк Анатольевич умер, все изменилось. Сразу уровень театра опустился гораздо ниже. Марку Борисовичу Варшаверу все-таки не удалось поддержать этот уровень. Марк Захаров — неповторимый режиссер и человек. И он молодежь эту закрутил, он ее научил работать. Без него сразу теряется смысл вообще. Он сделал «Ленком» первым театром Москвы в 70-е годы», — вспомнила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Также она раскрыла главную причину своего увольнения из «Ленкома» осенью 2023 года.

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«Меня же Марк Варшавер поставил в массовки. Хотя у меня другая категория. Я должна играть или роли, или эпизоды. И, конечно, я просто ушла, потому что это унижение. Я долго терпела, надеялась, что, может быть, что-то еще будет, может быть, он что-то поставит. Это не моя профессия массовка, где нужно выходить на одну минуту и потом идти домой и долго собирать свои нервы, чтобы не сойти с ума от отчаяния и неблагодарности», — пожаловалась Людмила Поргина.

Она отметила, что ушла из тетра, закрыв эту страницу своей жизни.