Авербух с беременной Арзамасовой и своими сыновьями вышел в свет

Илья Авербух много работает. Он создает ледовые шоу и выступает режиссером многих проектов. При этом у него все в порядке в личной жизни. Недавно он с молодой женой Лизой Арзамасовой объявил, что они ждут пополнения в семье. На днях состоялся фестиваль искусств «НЕБО», который прошел в парке Горького. На нем собрались десятки тысяч зрителей. Среди гостей были Ирина Пегова, Кристина Асмус с дочкой, Евгений Миронов с сыном. Также на мероприятие приехал Авербух с беременной женой. Лиза облачилась в платье оверсайз кофейного цвета, но оно не скрыло выпирающий живот.

Супруги с собой привели сына Льва. Мальчик был в панамке и шортах с футболкой. Это был редкий случай, когда с фигуристом пришел его сын от первого брака Мартин. 20-летний парень был со своей возлюбленной. Он лишь недавно стал встречаться с девушкой и жить отдельно от отца с мачехой.