Авербух с беременной Арзамасовой и своими сыновьями вышел в свет

Илья Авербух много работает. Он создает ледовые шоу и выступает режиссером многих проектов. При этом у него все в порядке в личной жизни. Недавно он с молодой женой Лизой Арзамасовой объявил, что они ждут пополнения в семье. На днях состоялся фестиваль искусств «НЕБО», который прошел в парке Горького. На нем собрались десятки тысяч зрителей. Среди гостей были Ирина Пегова, Кристина Асмус с дочкой, Евгений Миронов с сыном. Также на мероприятие приехал Авербух с беременной женой. Лиза облачилась в платье оверсайз кофейного цвета, но оно не скрыло выпирающий живот.
Супруги с собой привели сына Льва. Мальчик был в панамке и шортах с футболкой. Это был редкий случай, когда с фигуристом пришел его сын от первого брака Мартин. 20-летний парень был со своей возлюбленной. Он лишь недавно стал встречаться с девушкой и жить отдельно от отца с мачехой.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова с сыном Львом, Мартин с девушкой. Фото: пресс-служба
«Замечательные представления и невероятные артисты! На фестивале «НЕБО» устроили настоящий праздник детства: до самого вечера вселяли в нас энтузиазм и энергию. Все гости были в восторге от артистов, и от того, как здесь все здорово организовано!» — сказала Лиза.
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