Роскошный особняк и квартиры: что оставила своим наследникам Анастасия Заворотнюк

Не стало Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла на 54-м году жизни от продолжительной болезни — рака головного мозга (глиобластомы). Анастасия боролась с недугом в течение пяти лет, но, к сожалению, ожидаемого чуда не случилось...
Няня Вика из Мариуполя
Прежде всего, зрители запомнили Анастасию по роли обаятельной и непосредственной няни Вики из Мариуполя.
Кстати, на эту роль пробовалось более 300 актрис, среди которых Наташа Королева, Эвелина Бледанс, Жанна Фриске и Нонна Гришаева.
По сюжету в няню Вику влюбляется влиятельный продюсер Максим Шаталин.
Экранный роман превратился в настоящий. Актриса стала встречаться с исполнителем роли Шаталина Сергеем Жигуновым. Ради Заворотнюк артист ушел из семьи. Правда, когда отношения завершились, вновь вернулся к жене Вере Новиковой.
А Анастасия же нашла личное счастье с фигуристом Петром Чернышевым. Петр отчаянно боролся за жизнь супруги: находил деньги на лекарства, влезал в долги, делал все, чтобы облегчить ее жизнь.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Кредит за загородный особняк
Анастасия была окружена заботой семьи в загородном особняке в подмосковном Крекшино. Это роскошный дом, где есть гостиная с камином и пианино, бассейн с огромными панорамными окнами, выходящими во внутренний двор. Также Заворотнюк владела квартирами в Москве и за рубежом.
Правда, как ранее рассказывал журналистам друг семьи Анатолий Демидов, в 2014 году загородный дом Анастасия переписала на свою маму. Анатолий считал, что так артистка поступила не из-за недоверия к мужу, а чтобы позаботиться о будущем матери на случай непредвиденных обстоятельств. Возможно, по мнению Анатолия Демидова, артистка опасалась, что приставы арестуют особняк за долги.
Ведь задолго до болезни Анастасия взяла кредит, чтобы помочь Петру Чернышеву открыть ледовый каток в Крыму. Но из этой затеи ничего не вышло, и семья осталась с долгами.
Кстати, в 2012 году Анастасия также брала кредит под строительство дома в Крекшино.
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Комментарий адвоката Юрия Шеля
Что же касается остального имущества Анастасии Заворотнюк, то наследниками первой очереди являются муж, мама и дети. И наследство будет поделено между ними в равных долях. Об этом Teleprogramma.pro рассказал адвокат Юрий Шель.
«Вряд ли актриса составляла завещание, потому что на протяжении пяти лет пребывала в таком тяжелом состоянии, — пояснил Юрий Шель. — Но нужно добавить, что если Анастасия брала кредиты, то все долги переходят к наследодателю.
Все, что Анастасия Заворотнюк не отдала банку, теперь должны выплачивать ее наследники. Ведь долги включены в наследственную массу. И еще не известно, в плюс или минус выйдут родственники и выгодно ли им вообще вступать в наследство».
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