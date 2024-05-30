Роскошный особняк и квартиры: что оставила своим наследникам Анастасия Заворотнюк

Не стало Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла на 54-м году жизни от продолжительной болезни — рака головного мозга (глиобластомы). Анастасия боролась с недугом в течение пяти лет, но, к сожалению, ожидаемого чуда не случилось...

Няня Вика из Мариуполя

Прежде всего, зрители запомнили Анастасию по роли обаятельной и непосредственной няни Вики из Мариуполя.

Кстати, на эту роль пробовалось более 300 актрис, среди которых Наташа Королева, Эвелина Бледанс, Жанна Фриске и Нонна Гришаева.

По сюжету в няню Вику влюбляется влиятельный продюсер Максим Шаталин.

Экранный роман превратился в настоящий. Актриса стала встречаться с исполнителем роли Шаталина Сергеем Жигуновым. Ради Заворотнюк артист ушел из семьи. Правда, когда отношения завершились, вновь вернулся к жене Вере Новиковой.

А Анастасия же нашла личное счастье с фигуристом Петром Чернышевым. Петр отчаянно боролся за жизнь супруги: находил деньги на лекарства, влезал в долги, делал все, чтобы облегчить ее жизнь.