Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках у мужа Петра Чернышева

30 мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк, которая пыталась победить рак головного мозга. Она легла в больницу в 2019 году. Тогда у нее начался отек мозга, поэтому ее поместили в реанимацию. Она находилась в коме и была подключена к ИВЛ. Но спустя месяц ей стало лучше и ее перевели в обычную палату. Актрису отправили в реабилитационный центр, а позже стало известно, что она частично парализована.

Оказалось, что две недели назад Заворотнюк почувствовала себя хуже. Ее сразу окружили родные. Она находилась в хосписе, где и умерла. Отмечается, что это случилось на руках у Петра Чернышева, так как муж артистки от нее не отходил.

Также Телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе» сообщает, что Анастасия сильно исхудала. Она уже не могла двигаться перед смертью, а также у нее были головные боли, поэтому ей давали сильные препараты. Также есть информация, что актриса стала неузнаваемой, так как от ее красоты ничего не осталось из-за болезни.