Оскар Кучера рассказал, что много общался с Анастасией Заворотнюк: «Мне дико жаль, что такое произошло»

30 мая Анастасия Заворотнюк умерла после пяти лет борьбы с онкологией. Примечательно, что родные предпочитали молчать о том, как проходило ее лечение. Даже фото актрисы не выкладывали в Сеть. Артистке стало хуже две недели назад. С ней рядом был супруг Петр Чернышев.

Друзья и коллеги выражают свои соболезнования семье Заворотнюк. Многие не могут поверить в случившееся. Актрисе было всего 53 года. С ней не раз работал Оскар Кучера. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, какой ее запомнил.

«Мне сказать нечего. Мы много общались, много играли. Она была хорошая, настоящая. Мне дико жаль, что такое произошло. Наверное, так и должно было быть, но, на мой взгляд, рановато», — отметил Кучера.

Родные обещали объявить о том, когда пройдет прощание с Заворотнюк. Скорее всего, похороны пройдут на на Анкудиновском кладбище в Новой Москве, где уже захоронен ее отец и родственники.