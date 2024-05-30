Чернышев находился с Заворотнюк, которая перед смертью похудела и почти не могла двигаться

Этой весной умерла Анастасия Заворотнюк. Это произошло накануне ночью. Она боролась длительное время с раком головного мозга. С 2019 года актриса не появлялась на публике. Родные старались уберечь ее от лишнего внимания общественности.

Теперь стало известно, что актрисе две недели назад стало хуже. По данным телеграм-канала Shot, она жаловалась на сильные головные боли и слабость. Более того, артистка сильно похудела и уже почти не могла двигаться.

Рядом с Заворотнюк постоянно находился ее муж Петр Чернышев. Она находилась у себя дома в Крекшино, но переодически родные привозили ее в государственную больницу на процедуры.

В прошлом году актриса прошла дорогое лечение в частном медицинском заведении, но оно не дало никаких улучшений. У нее была глиобластома. С таким же диагнозом умерла в 2015 году Жанна Фриске.

Напомним, что у Анастасии трое детей. Она воспитала дочку Анну и сына Майкла. А вот малышка Мила родлась в 2018 году. Девочкой занимается Чернышев и мама актрисы Валентина Борисовна.