В окружении Хлебниковой рассказали о состоянии певицы после пожара, она с трудом ходит

Марина Хлебникова в 2021 году едва не погибла в пожаре, который произошел в ее квартире. Спасатели успели вынести ее из полыхающего помещения. Ходили слухи, что причиной пожара могла стать сигарета. Более того, знакомые стали говорить, что певица злоупотребляет алкоголем.

Ей потребовались пластические операции, а также она длительное время восстанавливалась после случившегося. Теперь артистка редко выходит в свет. Но недавно она сделала исключение и выступила с песнями на концерте ансамбля «Золотое яблочко», который прошел 18 мая в Кремле.

Очевидцы отметили, что Хлебникова выглядит свежо, но не смогла полностью восстановиться, поэтому ходит с трудом.

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — цитирует KP.RU свой источник из окружения звезды.