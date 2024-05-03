Дмитрий Хрусталев: «На 60-летии КВН я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за праздник. Он неожиданно сделал предложение»

Создатель и президент Международного союза КВН Александр Масляков последний раз стоял у тумбы ведущего игр Высшей лиги полтора года назад. Александр Васильевич провел вторую игру одной четвертой финала осенью 2022 года. Все остальные игры по очереди вели: Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Александр Олешко, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш - чаще других коллег. Два телесезона ведущих меняли, но поклонники ждали в роли ведущего Александра Васильевича Маслякова. Пока этого не случилось. Масляков-старший и раньше говорил, что будет постепенно уступать место у тумбы молодежи. С начала года за кулисами КВН говорят о том, что на роль ведущего взяли Дмитрия Хрусталева с испытательным сроком на 2024 год. По крайней мере все восемь первых игр ведет Хрусталев.

При этом сын мэтра Александр Александрович Масляков регулярно напоминает, что Александр Васильевич по-прежнему в КВН и вернется за тумбу, как только захочет. Наверняка мы еще не раз увидим юбилейную, или финальную, или какую-то еще игру, на которой сам Александр Васильевич скажет: «Мы начинаем КВН».

Его сменщик Хрусталев недавно подчеркнул особую роль и наставничество мэтра Маслякова-старшего: «Он как «большой брат». Его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Я думаю, что он даже немного пописывает командам».

Тем временем Масляков-младший сейчас главный продюсер АМИК и управляет всеми процессами в компании.

Митя может все

Дмитрий Хрусталев этой весной рассказал о новой работе: «Для меня большая честь, что выбор остановился именно на мне. Я рад, что могу подарить этой игре хоть что-то в ответ на то, сколько она дала мне. Например, подставить свою голову для очередной порции шуток... Я уже около 30 лет веду КВН: начиналось все в школе, потом в пионерских лагерях, в университете, потом уже на региональных уровнях. Так что путь к этой тумбе был довольно долгим!» У Мити и правда все начиналось с КВН давно: с 1989 года он играл в команде «Сборная Санкт-Петербурга», за годы капитанства становился финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги КВН.

Стоит отметить, что кавээнщик и телеведущий с опытом Митя Хрусталев весьма органичен у тумбы ведущего. У него, кажется, получается или даже уже получилось…

Сам Хрусталев вспоминает о первом кастинге на эту должность: «На 60-летии КВН я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за праздник, за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. Он неожиданно предложил: «А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала». Не обошлось без двух лет кастинга…»