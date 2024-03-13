Дмитрий Хрусталев ушел от ответа на вопрос о рождении дочери: «Это мое личное»

Дмитрий Хрусталев редко говорит о своей жизни. Но в конце 2023 года на премии «Золотой граммофон» он проговорился, что у него родилась дочка. Но делиться своими впечатлениями от отцовства актер не спешит.

Сейчас он участвует в съемках фильма «Исполняющий обязанности» в Санкт-Петербурге. Ему досталась роль бандита. Когда журналисты попытались во время перерыва его расспросить о ребенке, говорит он отказался. А когда шоумен услышал вопрос про дочку, то дал резкий ответ.

«Во-первых, это мое личное, во-вторых, кто вам сказал, что у меня дочь?» – заявил Хрусталев.

Когда ему сказали, что он сам сказал о наследнице на премии, то артист все стал отрицать.

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«Все, что вы читаете, все - вранье и неправда», – сказал он, пишет SPB.KP.RU.

Напомним, что Хрусталев признался, что у него родилась дочка 13 числа, когда свою награду получал Дмитрий Маликов. Певец тогда похвастался, что это его тринадцатая награда, а это число он считает счастливым, так как 13 февраля 2000 года у него родилась дочка Стефания.

«А у меня тоже 13-го числа дочь родилась, просто информация изо рта вывалилась, не запоминайте!» – произнес Хрусталев.

Напомним, что с 2019 года телеведущий состоит в браке с певицей Марией Гончарук.