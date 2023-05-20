Поклонники могут успокоиться: известно, что стало с Александром Масляковым после ухода из КВН

Позже Масляков появился в составе членов жюри на «Высшей лиге КВН» в сентябре 2022 года. И снова пропал. А поклонники мэтра до сих пор не представляют, что на самом деле происходит в жизни Александра Маслякова.

Отметим, что генеральный директор организации «Александр Масляков и Компания» и сын телеведущего рассказал о запуске нового юмористического шоу, которое будут показывать на ТНТ.

«Мы очень рады началу нашей совместной работы. Уверен, что общий проект будет интересен не только кавээнщикам, но и зрителям, разных возрастов», – процитировали сына Маслякова ural.kp.ru.

В свою очередь поклонники КВН обрадовались такой новости:

«Если Сан Саныч сконцентрировал свое внимание на новом проекте, значит, с Александром Васильевичем точно все в порядке. Иначе бы Масляков-младший все силы отдавал на заботу о папе».

Ранее стало известно, что ТНТ и КВН вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.