Наталья Подольская об общении с психологами: «Мне сложно открываться чужому человеку»

Известная певица Наталья Подольская призналась корреспондентам сайта Teleprogramma.pro, что ей не по нраву общение с психологами, хотя это стало модным в современном мире.

По словам певицы, она была на приеме у психолога всего два раза в жизни, и этот опыт ее совсем не впечатлил.

«Мне сложно из-за публичности открываться чужому человеку. Хотя знаю, что есть этика психологов и ничего за пределы кабинета не выходит», — призналась любимица публики.

Наталья объяснила, что чувствует себя некомфортно со специалистом, рассказывая о себе и своей семье. Однако певица отметила, что общение с психологами актуально для нее во время съемок проекта «Ваша Наташа». Он представляет собой YouTube-интервью Натальи с различными звездами и экспертами. Программа стала предметом гордости певицы.

Наталья подчеркнула, что проект помогает ей быть хорошей матерью, учит ее более чуткому обращению с детьми и подсказывает, как действовать в различных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».