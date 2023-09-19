Екатерина Климова, Валерия, Ольга Кабо и другие звезды 45+ в купальниках – такого вы еще не видели

Лето осталось позади, но сохранились фотографии – кадры отличного отдыха, который помог «перезагрузиться» нашим звездам. Некоторые фото вызывают настоящий шок: неужели эти стройные девушки давно отметили свое 45-летие, а кое-кто успел стать мамой нескольких детей?
Наталья Сенчукова, 52 года
Наталья Сенчукова. Фото: соцсети
Наталья Сенчуков и Виктор Рыбин прокатились на теплоходе по Подмосковью. Музыкант запечатлел свою жену на палубе, в то время, когда Наталья принимала солнечные ванны. Певица признается – она не любит слишком сильно загорать, тем более что несколько лет назад и она, и Виктор Рыбин вынуждены были сражаться с онкологическим заболеванием кожи, и теперь чрезмерное солнце им противопоказано.
Но и выглядеть «белоснежкой» в разгар лета тоже не хочется, поэтому Наталья Сенчукова выходит позагорать в купальнике только после 16 часов, предварительно нанеся на кожу солнцезащитный крем. Фото, которым певица поделилась в соцсети, позволяет полюбоваться ее пикантным тату на животе.
Валерия, 55 лет
Валерия. Фото: соцсети
И Валерия тоже старается избегать палящих лучей – располагаясь на шезлонге, она следит за тем, чтобы над ней была тень:
«Берегу оставшийся коллаген, он разрушается под воздействием солнечных лучей», - объясняет артистка.
По словам Валерии, ее отношение к загару сильно поменялось с возрастом. За все лето она позволила себе полежать на открытом солнце не больше двух раз – для нее важно сохранить здоровую кожу без морщин. Летом певица отдыхала на итальянском курорте, а там, как известно, очень солнечно, так что приходилось прятаться.
Ольга Кабо, 55 лет
Ольга Кабо. Фото: соцсети
Перед началом театрального сезона Ольга Кабо решила не уезжать из страны, а провести отпуск в одном из санаториев Геленджика. Там актриса побаловала себя оздоровительными процедурами – гидромассажем, йогой, душем Шарко… Ольга много плавала в бассейне и в море: она считает, что плавание лучше всего укрепляет и оздоравливает. Вероятно, именно поэтому в свои 55 лет актриса выглядит по-прежнему сногсшибательно красивой.
Алена Свиридова, 61 год
Алена Свиридова. Фото: соцсети
И Алена Свиридова предпочла отечественный курорт иностранному – она провела лето на своей даче в Керчи. Ей там очень нравится – вокруг много цветов, можно питаться домашними яйцами, кефиром и зеленью, а по ночам поют соловьи. Фигура певицы достойна восхищения – она напоминает формами гитару, недаром, хвастаясь фотографиями с отдыха, Алена сделала их на фоне нестоящей гитары. Сравните!
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Екатерина Климова, 45 лет
Екатерина Климова. Фото: соцсети
Свой отпуск Екатерина Климова провела в круизе по Волге, загорая на палубе корабля при каждом удобном случае. Безупречная фигура матери четверых детей – предмет заслуженной гордости актрисы.
Позируя для своей страницы в соцсети, Климова продемонстрировала эффектную татуировку на бедре. Актриса признается: после 40 лет ей приходится усиленно работать над тем, чтобы сохранить красоту. Она активно занимается пилатесом, регулярно ухаживает за собой и пользуется услугами косметологов.