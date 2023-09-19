Екатерина Климова, Валерия, Ольга Кабо и другие звезды 45+ в купальниках – такого вы еще не видели

Наталья Сенчуков и Виктор Рыбин прокатились на теплоходе по Подмосковью. Музыкант запечатлел свою жену на палубе, в то время, когда Наталья принимала солнечные ванны. Певица признается – она не любит слишком сильно загорать, тем более что несколько лет назад и она, и Виктор Рыбин вынуждены были сражаться с онкологическим заболеванием кожи, и теперь чрезмерное солнце им противопоказано.

Но и выглядеть «белоснежкой» в разгар лета тоже не хочется, поэтому Наталья Сенчукова выходит позагорать в купальнике только после 16 часов, предварительно нанеся на кожу солнцезащитный крем. Фото, которым певица поделилась в соцсети, позволяет полюбоваться ее пикантным тату на животе.

Валерия, 55 лет

