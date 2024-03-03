Климова в честь дня рождения дочки Лизы показала редкое фото с первым мужем, которого бросила ради Петренко

Екатерина Климова в своем микроблоге поделилась редким фото с первым мужем ювелиром Ильей Хорошиловым, которого она бросила ради Игоря Петренко. На снимке звездная красотка предстала вместе с бывшим супругом и их общей дочерью Елизаветой, которая учится в МГУ. Это фото актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» показала поклонникам по случаю дня рождения старшей дочки. Мамой Екатерина Климова стала в 24 года. Однако это не помешало ей разрушить семью. Именно актриса завела другие отношения, познакомившись на съемках с Игорем Петренко.

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В одном из интервью актриса призналась, что ее муж сразу заявил ей, что она уйдет от него, если ее актерская карьера пойдет в гору. Так и произошло. Климова с головой ушла в новые отношения, она не смогла остаться с первым мужем, когда поняла, что влюблена. В браке с Игорем Петренко актриса родила еще двоих сыновей: Матвея и Корнея. А теперь Климова судится с Игорем Петренко за алименты. Ходят слухи, что он задолжал ей 9,2 миллиона рублей. Сам Игорь заявил, что не скрывается и потихоньку погасит этот долг.