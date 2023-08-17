Постройневшая Нюша в мерцающем платье с корсетом отметила 33-летие: блеснула рельефными бедрами на публике

На этот раз Нюша решила собрать родных и друзей. Она облачилась в мерцающее мини-платье с корсетом, сделав акцент на стройных ногах. Певица засветила упругое декольте и рельефные бедра. Она с улыбкой встречала гостей. Анна Хилькевич была одной из тех, кто приехал ее поздравить. Артистка в этот вечер даже спела с дочкой Симбой.

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