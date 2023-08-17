Постройневшая Нюша в мерцающем платье с корсетом отметила 33-летие: блеснула рельефными бедрами на публике

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Певица за последние несколько лет стала женой и мамой. Она вместе с мужем Игорем Сивовым растит двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но в этом году артистка постройнела и вернулась на сцену. 16 агвуста она прилетела в Моску и устроила вечеринку в честь своего дня рождения.
На этот раз Нюша решила собрать родных и друзей. Она облачилась в мерцающее мини-платье с корсетом, сделав акцент на стройных ногах. Певица засветила упругое декольте и рельефные бедра. Она с улыбкой встречала гостей. Анна Хилькевич была одной из тех, кто приехал ее поздравить. Артистка в этот вечер даже спела с дочкой Симбой.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая красивая», «Платье просто волшебное», «Вот это фигура», «Ого, Симба поет», «Какие все красивые», «Вот это образ», «Хороша, мама двоих детей», — стали писать подписчики.