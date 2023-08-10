Нюша засняла, как дочка с нежностью смотрит на подросшего брата: Саффрон стал большим, глаза-алмазы

На этот раз Нюша засняла своих наследников. Она воссоединилась с ними после поездки. Примечательно, что певица подловила, как как дочка с нежностью смотрит на брата. Четырехлетняя девочка прильнул к нему. Саффрон сидел на коленках и бабушки и ладошками прикоснулся с щечкам своей сестры. Артистка также показала лицо сына.

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