Нюша засняла, как дочка с нежностью смотрит на подросшего брата: Саффрон стал большим, глаза-алмазы

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Но если раньше она давала сотни концертов в год, то теперь артистка больше времени посвящает семье. Примечательно, что она лишь в этом году вернулась в форму и возобновила выступления. Но артистка всегда прилетает в Дубай к детям: дочке Серафиме-Симбе и сыну Саффрону.
На этот раз Нюша засняла своих наследников. Она воссоединилась с ними после поездки. Примечательно, что певица подловила, как как дочка с нежностью смотрит на брата. Четырехлетняя девочка прильнул к нему. Саффрон сидел на коленках и бабушки и ладошками прикоснулся с щечкам своей сестры. Артистка также показала лицо сына.
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Серафима-Симба и Саффрон. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие посчитали, что мальчик похож на папу и унаследовал глаза своей бабушки. «Какие хорошие», «Симба так выросла», «Классные детки, такие светленькие», «Ой, такой пупсик! Идеальные губки», «Глаза, в которых можно утонуть», — стали писать в Сети.