«Ой, совсем без белья»: Бузова в крохотном платье блеснула своими манкими формами, засмущав Маликова

На этот раз Ольга прилетела в Москву и сразу отправилась на съемки. Она облачилась в черное мини-платье с откровенными разрезами. Телеведущая решила подчеркнуть свои ножки и налившееся декольте. Аутфит дополнили босоножки, а волосы она собрала в пучок. На съемках Бузова встретила Дмитрия Маликова. Артист смущенно улыбался.

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