«Ой, совсем без белья»: Бузова в крохотном платье блеснула своими манкими формами, засмущав Маликова

Ольга Бузова уже давно снимается для ТВ. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. Этим летом целый месяц артистка была на съемках в Африке. А на днях она дала концерт в Анапе. При этом блондинка успевает заниматься спортом и следить за внешностью. Для появления на публике звезда выбирает дерзкие и женственные луки.
На этот раз Ольга прилетела в Москву и сразу отправилась на съемки. Она облачилась в черное мини-платье с откровенными разрезами. Телеведущая решила подчеркнуть свои ножки и налившееся декольте. Аутфит дополнили босоножки, а волосы она собрала в пучок. На съемках Бузова встретила Дмитрия Маликова. Артист смущенно улыбался.
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«Дима, ты просто шикарно выглядишь! Просто шикарно!» – заявила телеведущая.
«От такой же слышу», – ответил певец.
«Спасибо! Я поэтому и сказала! Очень рада тебя видеть», – отметила Ольга.
Поклонники отметили, что Ольга выглядит бесподобно. Но некоторые посчитали ее наряд откровенным. «Фигурка преобразилась», «Ну такая аппетитная», «Классно, что теперь грудь есть! Кушай больше», «Ой, совсем без белья», «Дима смущен, прям видно», — стали писать в Сети.