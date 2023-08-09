Воздержание в самом разгаре: Бузова в тугом бикини предъявила свои «сочные» формы — трусики утопают в недрах

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься для телевидения и давать концерты. Артистка признавалась, что из-за плотного графика у нее нет личной жизни. Уже два года она не была с мужчиной, поэтому открыто говорит про свое воздержание. При этом звезда и дело красуется в полуобнаженном виде.
На этот раз Ольга приехала в Анапу. Если в первый день у нее был концерт, то потом она устроила себе отдых. Певица успела позагорать в купальнике. Она сняла пикантное видео, которое выложила в Сеть. Телеведущая в тугом бикини прогнула спину. Она выпятила свою пятую точку, похваставшись в округлостями. Бузова показала, как трусы утопают в недрах.
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«Без комментариев», – написала звезда.
Поклонники были ошарашены увиденным. Одни восхитились ее формами, а другие осудили за такие кадры. «Видео короткое! Но на сколько же роскошная девушка!», «Вот этот аппетитные булочки», «Как еще привлечь мужчин», «Оля, это уже ту мач», «Ох, как поправилась», — стали писать подписчики.