Воздержание в самом разгаре: Бузова в тугом бикини предъявила свои «сочные» формы — трусики утопают в недрах

На этот раз Ольга приехала в Анапу. Если в первый день у нее был концерт, то потом она устроила себе отдых. Певица успела позагорать в купальнике. Она сняла пикантное видео, которое выложила в Сеть. Телеведущая в тугом бикини прогнула спину. Она выпятила свою пятую точку, похваставшись в округлостями. Бузова показала, как трусы утопают в недрах.

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