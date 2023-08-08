Боня показала свою повзрослевшую дочку от миллионера Смерфита: 11 лет, а уже водит мамин Rolls-Royce

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. После ухода из шоу «Дом-2» она стала телеведущей и бизнесвумен. В свои 43 года светская львица делает все, чтобы выглядеть привлекательно. Пока она не обрела счастье в личной жизни. После расставания с миллионером Алексом Смерфитом у нее случают лишь недолгие романы. А вот свободное время звезда всегда посвящает дочке Анджелине.
На этот раз Боня выложила новое видео с 11-летней наследницей. В кадре ее дочка сидела за рулем маминого Rolls-Royce. Телеведущая была восхищена способностями Анджелины и отметила, что у нее настоящий талант к вождению.
«Выросла моя куколка! Пипец летит время! Видимо пора уже еще одного рожать» – заявила звезда.
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Потом Боня также показала фото с наследницей. Она позволяет ей красить волосы и стричься так, как хочется Анджелине. Поклонники восхитились ее красотой. «Мамина доча, благородная красота», «Прекрасная Анджелина, милая юная принцесса», «В папу пошла», «Аристократка», — стали писать подписчики. А вот Викторию осудили за то, что она позволила дочке сесть за руль.
Анджелина Смерфит. Фото: соцсети звезды