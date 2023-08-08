Боня показала свою повзрослевшую дочку от миллионера Смерфита: 11 лет, а уже водит мамин Rolls-Royce

На этот раз Боня выложила новое видео с 11-летней наследницей. В кадре ее дочка сидела за рулем маминого Rolls-Royce. Телеведущая была восхищена способностями Анджелины и отметила, что у нее настоящий талант к вождению.

«Выросла моя куколка! Пипец летит время! Видимо пора уже еще одного рожать» – заявила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».