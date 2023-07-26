«Может, под мальчика?»: Боня похвасталась новой стрижкой — еще короче

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести проекты и регулярно появляется на красных дорожках. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако, где растит дочку Анджелину. А вот в личной жизни ей не везет. После очередного неудачного романа она похудела и сделала каре. Теперь звезда демонстрирует свои преобразившиеся формы.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Боня. Но теперь она захотела снова сделать стрижку. Светская львица укоротила свои локоны. Телеведущая позировала на кухне, показав свою прическу. Она сильнее открыла шею и лицо.
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«Ну что, еще короче! Может под мальчика? Пойдем мне? Голосуем!» – заявила Боня.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Однако многие стали отговаривать ее от новых экспериментов. «Короткие стрижки не всем идут, здесь очевидно что ей подходит и подчеркивает красивые черты лица», «Нет, под мальчика это будет перебор. Оставайся так», «Под мальчика пойдет. Шарлиз Терон стайл. Красивой все идет», — стали писать в Сети.