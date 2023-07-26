«Может, под мальчика?»: Боня похвасталась новой стрижкой — еще короче

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Боня. Но теперь она захотела снова сделать стрижку. Светская львица укоротила свои локоны. Телеведущая позировала на кухне, показав свою прическу. Она сильнее открыла шею и лицо.

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