«Какая аппетитная! Вот это мамасита»: Бузова в бикини устроила танцы, изумив народ — игриво вильнула «гром-бедрами»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она решила провести время в Анапе этим летом. Туда певица приехала в концертом. А так как ей нравится быть в центре внимания, она взяла с собой множество нарядов. Несмотря на то, что в 37 лет артистка поправилась, она не стесняется оголять свои формы. На этот раз звезда устроила откровенную фотосессию на пляже.
На новых кадрах Ольга находилась в игривом настроении. Она облачилась в леопардовый купальник. Певица стала танцевать, виляя своими пышными бедрами. Она продемонстрировала свою фигуру во всей красе без фотошопа. Артистка подразнила своими аппетитными изгибами фигуры народ.
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Поклонники восхитились тем, как преобразилась Ольга. И хоть многие ее критикуют за публикацию смелых кадров в купальнике, ее формы чаще вызывают восторг у подписчиков. «Я поражаюсь! Сколько она пашет и ещё успевает так выглядеть!», «Кошечка», «Ольга, как вы изменились в хорошую сторону. Да вас не узнать», «Какая аппетитная! Вот это мамасита», «Лопес отдыхает», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды