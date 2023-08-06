Ольга Бузова расстегнула ширинку и потянула за трусы-ниточки: заскучала в аэропорту и решила подразнить парней

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься для ТВ и давать концерты. В свои 37 лет артистка может похвастаться целым состоянием. Она пока не обрела счастья в личной жизни. Однако телеведущая уверена, что встретит вторую половинку. Она часто красуется в смелых нарядах и загорает в бикини.
На этот раз Бузова собралась в Сочи. Она приехала в аэропорт, надев топик и джинсы. Артистка заскучала и отправилась в туалет. Там она сняла пикантное видео. Телеведущая расстегнула ширинку и рукой оттянула вверх свои трусики. Топик также едва прикрыл ее грудь. Ольга продемонстрировала свою «ложбинку греха».
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Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что Ольга оделась слишком смело. Другие решили, что так она привлекает внимание парней. «Ой, зачем расстегнула джинсы? Накушалась и животик выпирает?», «Ого, какая горячая», «Прям стала аппетитной», «Жених ну очень нужен», Уже везде раздевается«, «Прям в лифчике ходит», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды