Ольга Бузова расстегнула ширинку и потянула за трусы-ниточки: заскучала в аэропорту и решила подразнить парней

На этот раз Бузова собралась в Сочи. Она приехала в аэропорт, надев топик и джинсы. Артистка заскучала и отправилась в туалет. Там она сняла пикантное видео. Телеведущая расстегнула ширинку и рукой оттянула вверх свои трусики. Топик также едва прикрыл ее грудь. Ольга продемонстрировала свою «ложбинку греха».

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