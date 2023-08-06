Брутян в купальнике блеснула фигурой на пляже: Прилучный сделал горячее селфи с молодой женой

На этот раз Павел взял с собой в отпуск даже детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они подружились со своей мачехой. На отдыхе Мия даже собрала для нее букет цветов. А накануне они сделали селфи на пляже. Прилучный заснял жену в черном бикини. Зепюр блеснула своими упругими прелестями.

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