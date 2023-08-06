Брутян в купальнике блеснула фигурой на пляже: Прилучный сделал горячее селфи с молодой женой

Павел Прилучный больше 10 лет снимается в кино. Он стал особенно известным, когда снялся в сериале «Мажор». Актер в 2022 году женился на коллеге Зепюр Брутян. Их отношения развивались очень стремительно. Недавно у пары родился сын Микаэль. Артист старается быть внимательным и заботливым. Недавно они улетели отдыхать на Мальдивы.
На этот раз Павел взял с собой в отпуск даже детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они подружились со своей мачехой. На отдыхе Мия даже собрала для нее букет цветов. А накануне они сделали селфи на пляже. Прилучный заснял жену в черном бикини. Зепюр блеснула своими упругими прелестями.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Брутян осыпали комплиментами. «Какая красивая», «Вот это фото», «Прям счастливая семья», «Павел так загорел», «Дети рядом, все такие красивые», «Как Зепюр похудела», — стали писать подписчики.