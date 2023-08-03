Зепюр Брутян в лифчике на тесемках прижала к груди сына на побережье: Павел Прилучный залюбовался молодой женой

На этот раз пара устроила романтичный вечер. Брутян взяла с собой купальники и наряды. Она решила облачиться в юбку макси и лифчик на тесемках в тон. Актриса подчеркнула свои женственные формы. Она сделала едва заметный макияж распустила кудрявые локоны. Зепюр покрасовалась перед Прилучным, который заснял ее на камеру.

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