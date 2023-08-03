Зепюр Брутян в лифчике на тесемках прижала к груди сына на побережье: Павел Прилучный залюбовался молодой женой

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Она снялась в нескольких сериалах и фильмах. Уже год артистка состоит в браке с Павлом Прилучным. Они сначала не рассказывали о личной жизни, а теперь хвастаются идиллией. Молодая жена звезды «Мажора» подарила ему сына Микаэля. А недавно супруги устроили отпуск на Мальдивах.
На этот раз пара устроила романтичный вечер. Брутян взяла с собой купальники и наряды. Она решила облачиться в юбку макси и лифчик на тесемках в тон. Актриса подчеркнула свои женственные формы. Она сделала едва заметный макияж распустила кудрявые локоны. Зепюр покрасовалась перед Прилучным, который заснял ее на камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
На этот раз вечером Брутян взяла на руки малыша. Она прижала сына к груди. Актер в сумерках заснял возлюбленную с младенцем. «Какие красивые», «Это выглядит впечатляюще», «Нельзя быть такой идеальной», «Она рожала вообще? Фигура огонь», «Вкусно выглядит», — стали писать пользователи Сети. напомним, что Павел также взял с собой детей от первого брака: Тимофея и Мию.
Зепюр Брутян с малышом. Фото: соцсети звезды