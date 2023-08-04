«Боже, какая шикарная!»: Глюкоза в модном купальнике свела с ума поклонников, оголив свои манкие формы на пляже

На новых кадрах Глюкоза предстала у бассейна с любимой собакой. Она облачилась в модный купальник серебристого цвета. Певица подчеркнула свои точеные формы. Под тканью торчали интимные округлости фигуры. Артистка встала на колени, продемонстрировав свои рельефные бедра во всей красе.

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