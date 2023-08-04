«Боже, какая шикарная!»: Глюкоза в модном купальнике свела с ума поклонников, оголив свои манкие формы на пляже

Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают под псевдонимом Глюкоза, продолжает выступать на сцене. Она регулярно выпускает новые песни. Блондинка успевает растить дочек Лидию и Веру. При этом она остается в форме. В свои 37 лет артистка предпочитает следить за фигурой. Она этим летом проводит в Испании, где устроила откровенную фотосессию.
На новых кадрах Глюкоза предстала у бассейна с любимой собакой. Она облачилась в модный купальник серебристого цвета. Певица подчеркнула свои точеные формы. Под тканью торчали интимные округлости фигуры. Артистка встала на колени, продемонстрировав свои рельефные бедра во всей красе.
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Глюкоза. Фото: соцсети звезды
Ксения Собчак была впечатлены тем, как выглядит Глюкоза. Многие также осыпали комплиментами фигуру. «Неземная фотка, реально как будто с другой галактики!», «Идеальная фигура», «Это выглядит будоражуще», «Какой купальник! Шикарно», «Какая вы прокачанная», «Ноги мощные», — стали писать подписчики.