Глюкоза в «опасном» купальнике грациозно нырнула в бассейн: обнажила свой манкий тыл, виляя «сдобой»

На этот раз Глюкоза приехала на курорт. Она отправилась в купальнике с открытой спиной и бедрами купаться в бассейне. Певица грациозно дефилировала, виляя бедрами. Она нырнула в бассейн, нарушив ровную гладь воды. Артистка едва прикрыла сокровенное в опасном монокини. Она сразила поклонников.

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