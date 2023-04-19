Глюкоза в «опасном» купальнике грациозно нырнула в бассейн: обнажила свой манкий тыл, виляя «сдобой»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, много лет выступает на сцене. Она также активно строит карьеру актрисы. В свои 36 лет певица следит за фигурой. Она зачастую носит откровенные наряды. Артистка не скрывает, что много занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.
На этот раз Глюкоза приехала на курорт. Она отправилась в купальнике с открытой спиной и бедрами купаться в бассейне. Певица грациозно дефилировала, виляя бедрами. Она нырнула в бассейн, нарушив ровную гладь воды. Артистка едва прикрыла сокровенное в опасном монокини. Она сразила поклонников.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Глюкоза. Она сразила их своим видом сзади.
«Вот это орех», «Какая длинноногая лань», «Само совершенство», «Прям сдобный тыл», «Выглядите просто сногсшибательно», «Ох, вот это фигурка», — стали писать в Сети.