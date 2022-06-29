Из золушки в принцессу: как бунтарка Наталья Ионова стала Глюкозой, вышла замуж за миллионера и строила карьеру

Денег на раскрутку будущей звезды в семье Натальи Ионовой не было. Она сделала себя сама – своим упорством и бунтарским характером.
А еще ей невероятно везет. Сначала кастинг в «Ералаш» прошла, а после была замечена на экранах самим Максом Фадеевым. Да и с мужем-миллионером познакомилась не на какой-то закрытой тусовке, а в самолете. Как складывалась карьера Глюкозы – в материале Teleprogramma.pro.
Глюкоза: детство и начало карьеры
Глюкоза – творческий псевдоним Натальи Ионовой. Будущая звезда родилась 7 июня 1986 года в Москве. Ее папа Илья Ефимович работал инженером-инструктором, а мама Татьяна Михайловна – продавцом-кассиром. У певицы есть старшая сестра Александра, которая стала поваром-кондитером.
Глюкоза в детстве. Фото: соцсети
В раннем детстве Наташа была той еще хулиганкой, однажды даже попала в детскую комнату милиции, а все ее проделки от строгих родителей скрывала бабушка Лидия Михайловна. Именно она занималась воспитанием девочек. Благодаря ее поддержке с ранних лет Наталья занималась во всевозможных кружках – танцы, рисование, развитие речи. Но ни одно из занятий не приносило такого удовольствия как музыка.
В возрасте семи лет Ионова поступила в музыкальную школу, но уже через год забросила ее – бабушка не отнеслась к очередному увлечению внучки серьезно.
После того как с музыкой не заладилось Наталья решила стать актрисой. В возрасте 11 лет будущая звезда отправилась на кастинг «Ералаша», прошла его и снялась в пяти сериях киножурнала. Так началась ее кинокарьера.
Наталья Ионова в "Ералаше". Фото: кадр из выпуска
Вскоре после «Ералаша», ее пригласили на главную роль в фильме «Триумф». Но незадолго до этого 14-летняя Ионова решила сменить имидж и коротко подстриглась. Преображение не оценил режиссер картины, ведь юная особа должна была сыграть принцессу, в итоге ей досталась второстепенная роль.
Именно на съемках «Триумфа» юную актрису заметил продюсер Макс Фадеев, который как раз в тот момент искал молодую певицу, которая могла бы воплотить образ некой бунтарки на сцене. Наталья Ионова подошла как нельзя лучше. К тому моменту она уже успела попробовать все виды запрещенных препаратов и крепкого алкоголя, успела побывать в СИЗО. Узнав об этом, Макс Фадеев предложил будущей звезде сотрудничество.
Наталья Ионова в фильме "Триумф". Фото: кадр из фильма
Так появился новый проект - Глюк’oZa. А чтобы привлечь к нему внимание, была создана целая легенда. Якобы девочка родом из Сызрани, родилась в семье программистов, именно поэтому она буквально не выходит из Сети, где и опубликовала свой первый трек «Шуга». Услышав его, Макс Фадеев предложил ей сотрудничество. Певица далека от публичности и именно поэтому фанаты видят анимационного персонажа.
Такая легенда подогрела интерес к новому проекту Фадеева. Хотя изначально песню «Шуга» не хотели брать в ротацию радиостанций, в итоге она попала в топы многих музыкальных чартов. После такого успеха Наталья заключила контракт с лейблом «Монолит», где и вышел ее дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra». В трек-лист вошли 10 песен.
Глюкоза в 2003 году. Фото: Global Look Press
Глюкоза: музыка
Впервые зрители увидели Наталью Ионову летом 2003 года на «Фабрике звезд-2», где она выступила в качестве приглашенного артиста. Многие фанаты остались от этого не в восторге, некоторые даже отметили, что Наталья Ионова совсем не умеет петь.
Второй альбом «Москва» Глюкоза презентовала в 2005 году. Туда вошли ставшие популярными песни «Юра» и «Снег идет». Спустя еще два года Наталья и Макс Фадеев открыли компанию «Глюкоза Продакшн», после чего певица все чаще стала появляться в клипах сама.
Глюкоза в 2005 году. Фото: Global Look Press
Так, в 2008-м она презентовала ролик на песню «Танцуй, Россия!!!». Третий альбом певицы «Транс-ФОРМА» увидел свет в 2011 году. Туда вошла песня «Взмах», слова к которой написал муж артистки, бизнесмен Александр Чистяков. Этот альбом стал последним в ее карьере, так как не имел огромного успеха и певица сама отказалась от дальнейшей записи пластинок.
Зато успехом у фанатов пользовались отдельные синглы. Так, в 2018-м звезда выпустила композицию «Жу-Жу», созданную с группой «Ленинград», после вышел хит «Фэн-шуй», а в конце 2020-го – трек «Фан».
Глюкоза в 2021 году. Фото: Global Look Press
Глюкоза: проекты, кино, ТВ, доход
Наталья Ионова считает, что в жизни не стоит зацикливаться на чем-то одном. Именно поэтому она постоянно пробует что-то новое и не забыла об актерском направлении.
Так, в 2006 году Наталья появилась в первом сезоне шоу «Звезды на льду», где каталась в паре с Антоном Сихарулидзе.
В 2008 году Наталья стала соавтором и ведущей развлекательной программы «Детские шалости» на СТС. А позже снялась в приключенческой комедии «Руд и Сэм» с Арменом Джигарханяном и Александром Калягиным.
В 2012-м Глюкоза попробовала свои силы на паркете. Она стала участницей проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».
Глюкоза на премьере фильма "Бабушка легкого поведения". 2017 год. Фото: Global Look Press
А самым крупным ее кинопроектом стала картина «Бабушка легкого поведения», работал над которой Александр Ревва. Глюкоза не только воплотила на экране возлюбленную главного героя, но и представила саундтрек к фильму – «Солнце». Фильм вышел на большие экраны в 2017-м, а вторая его часть – в 2019 году.
Также известно, что Глюкоза является волонтером в благотворительном фонде «Лучшие друзья», который помогает людям с нарушением развития и интеллекта.
Информации о доходах Глюкозы в открытых источниках нет. Однако известно, что ее муж Александр Чистяков весьма состоятельный человек. Несколько лет он руководил нефтяной компанией «Руспетро».
Глюкоза: личная жизнь и горячие фото
Первая любовь Глюкозу настигла в 16 лет. Именно тогда она ушла из дома к возлюбленному. Однако чувства не выдержали испытание славой, которая буквально свалилась на голову Натальи после начала сотрудничества с Максом Фадеевым.
С будущим мужем, бизнесменом Александром Чистяковым Глюкоза познакомилась в самолете. Он старше артистки на 13 лет, но разница в возрасте не смутила ее. Однажды она сама предложила возлюбленному жениться на ней. И уже через неделю Чистяков сделал Наталье предложение руки и сердца. Тогда Ионовой было всего 20 лет.
Свадьба Натальи Ионовой и Александра Чистякова. 2006 год. Фото: Global Look Press
Вскоре после свадьбы Наталья узнала о беременности, которая протекала тяжело. Девочку назвали Лидией, в честь бабушки певицы. Она родилась в испанской клинике 8 мая 2007 года. Спустя четыре года, 8 сентября 2011-го, все в той же Испании певица родила еще одну дочь – Веру.
Периодически в Сети появляются слухи о разводе пары. Так было в 2016-и и в 2019-м. Но каждый раз супруги опровергают эти домыслы.
Глюкоза с дочками. 2015 год. Фото: Global Look Press
Наталья Ионова – обладательница роскошной фигуры (ее рост 165 см, а вес 52 кг), поэтому ее соцсети пестрят снимками в купальниках, откровенных бикини.
Периодически она подогревает интерес публики, публикую фото погорячее в компании мужа.
Глюкоза: последние новости
На днях старшая дочь Глюкозы – 15-летняя Лидия заявила о своей небинарности. Подросток не ощущает себя ни девочкой, ни мальчиком. Многих поклонников артистки такая новость повергла буквально в шок. Тем временем сама Наталья Ионова отмечает, что не видит ничего сверхъестественного в этом.
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