Из золушки в принцессу: как бунтарка Наталья Ионова стала Глюкозой, вышла замуж за миллионера и строила карьеру

Денег на раскрутку будущей звезды в семье Натальи Ионовой не было. Она сделала себя сама – своим упорством и бунтарским характером.

А еще ей невероятно везет. Сначала кастинг в «Ералаш» прошла, а после была замечена на экранах самим Максом Фадеевым. Да и с мужем-миллионером познакомилась не на какой-то закрытой тусовке, а в самолете. Как складывалась карьера Глюкозы – в материале Teleprogramma.pro.

Глюкоза: детство и начало карьеры

Глюкоза – творческий псевдоним Натальи Ионовой. Будущая звезда родилась 7 июня 1986 года в Москве. Ее папа Илья Ефимович работал инженером-инструктором, а мама Татьяна Михайловна – продавцом-кассиром. У певицы есть старшая сестра Александра, которая стала поваром-кондитером.