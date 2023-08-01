Утяшева и Воля сделали умилительное фото с детьми, не скрыв их лица: сын Роберт оказался копией отца

На этот раз супруги провели несколько дней на Камчатке. Там даже Ляйсан занималась рыбалкой. На этот раз пара сделала умилительное фото. Воля с женой высоко подпрыгнули. Также в воздухе оказались сын Роберт и дочка София. На этот раз поклонники увидели их лица. Примечательно, что 10-летний наследник оказался настоящей копией отца.

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