Утяшева и Воля сделали умилительное фото с детьми, не скрыв их лица: сын Роберт оказался копией отца

Ляйсан Утяшева много лет строит карьеру. Она теперь ведет не только шоу про танцы, но также другие развлекательные проекты и свою передачу «Дерзкая готовка». Во всем ее поддерживает муж Павел Воля. Несмотря на свою занятость, пара регулярно путешествует. Этим летом они стараются устраивать детям необычные поездки.
На этот раз супруги провели несколько дней на Камчатке. Там даже Ляйсан занималась рыбалкой. На этот раз пара сделала умилительное фото. Воля с женой высоко подпрыгнули. Также в воздухе оказались сын Роберт и дочка София. На этот раз поклонники увидели их лица. Примечательно, что 10-летний наследник оказался настоящей копией отца.
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми. Фото: соцсети звезды
«Настроение The Prodigy по бездорожью, новое восхождение, суслики, Тихий океан и мы. Наш маршрут: Авачинский и Карякский вулкан, Халатырский пляж, Среднелагерная бухта», – заявила Утяшева.
«Камчатка, спасибо! Мы в полном восторге. Будем скучать и обязательно вернёмся вновь! Полетели дальше!» – добавил Воля.
Поклонники были восхищены кадром. Многие лишились дара речи, увидев детей супругов, которые так сильно похожи на родителей.