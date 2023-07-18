Утяшева и Воля свозили детей во Владивосток: подросшая София в розовой куртке прильнула к брату в океанариуме

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене со своим шоу, ведет телевизионные проекты и передачу «Дерзкая готовка». Несмотря на свою занятость, она держит себя в форме, а также успевает растить детей. Во всем ей помогает муж Павел Воля. В этом году они даже стали ведущими шоу «Выжить в Дубае».
На этот раз Утяшева устроила новое путешествие. Пара отправилась во Владивосток с сыном Робертом и дочкой Софией. Они увидели не только знаменитый мост, а также побережье. Супруги сводили наследников в местный океанариум. Ляйсан засняла, как София в розовой куртке прильнула к брату. Они вместе смотрели на морских обитателей. Их покорил морской котик.
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«Владивосток. Раньше всегда по работе. Сейчас по любви. Спасибо за прием! Мы обязательно вернемся!» – заявила Утяшева.
Поклонники осыпали их комплиментами. Многие отметили, что дети подросли. Другие отметили, что Воля прекрасный муж, которые регулярно осыпает возлюбленную комплиментами.