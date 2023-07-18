Утяшева и Воля свозили детей во Владивосток: подросшая София в розовой куртке прильнула к брату в океанариуме

На этот раз Утяшева устроила новое путешествие. Пара отправилась во Владивосток с сыном Робертом и дочкой Софией. Они увидели не только знаменитый мост, а также побережье. Супруги сводили наследников в местный океанариум. Ляйсан засняла, как София в розовой куртке прильнула к брату. Они вместе смотрели на морских обитателей. Их покорил морской котик.

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