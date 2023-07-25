Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей: Роберт — высокий и худой, София — длинноволосая шатенка

На этот раз супруги после Владивостока отправились на Камчатку. Они облачились в джинсы, теплые жилетки и удобную обувь. Утяшева даже не думала о каблуках и ярком макияже. Пара позировала у памятника с медведями и надписью: «Здесь начинается Россия».

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