Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей: Роберт — высокий и худой, София — длинноволосая шатенка

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды

Телеведущий и его жена привезли наследников на Камчатку. Супруги устроили большое путешествие.

Ляйсан Утяшева уже давно работает на телевидении. Она завершила карьеру художественной гимнастки. Теперь Ляйсан ведет не только шоу «Новые танцы», но и свой проект «Дерзкая готовка». При этом она также работает с мужем Павлом Волей и растит двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Этим летом пара регулярно устраивает наследникам путешествия. 

На этот раз супруги после Владивостока отправились на Камчатку. Они облачились в джинсы, теплые жилетки и удобную обувь. Утяшева даже не думала о каблуках и ярком макияже. Пара позировала у памятника с медведями и надписью: «Здесь начинается Россия». 

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды

Также супруги запечатлели детей. Они до сих пор стараются скрывать их лица. Но на этот раз Воля заснял их в полный рост. Роберт был в футболке и алых штанах. Он высокий и худой, как отец. А София облачилась в толстовку и розовые брюки. Ее длинные волосы развивались на ветру. Поклонники решили, что маленькая шатенка пошла в маму. 

«Маленький мальчик Пашка и милая девочка Ляйсан на второй фотокарточке», «Как выросли», «Сынок точно в папу», «Детки такие взрослые», «Растят свои копии», – стали писать в Сети.

Роберт и София. Фто: соцсети звезды

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