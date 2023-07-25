Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей: Роберт — высокий и худой, София — длинноволосая шатенка

Ляйсан Утяшева уже давно работает на телевидении. Она завершила карьеру художественной гимнастки. Теперь Ляйсан ведет не только шоу «Новые танцы», но и свой проект «Дерзкая готовка». При этом она также работает с мужем Павлом Волей и растит двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Этим летом пара регулярно устраивает наследникам путешествия.
На этот раз супруги после Владивостока отправились на Камчатку. Они облачились в джинсы, теплые жилетки и удобную обувь. Утяшева даже не думала о каблуках и ярком макияже. Пара позировала у памятника с медведями и надписью: «Здесь начинается Россия».
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Также супруги запечатлели детей. Они до сих пор стараются скрывать их лица. Но на этот раз Воля заснял их в полный рост. Роберт был в футболке и алых штанах. Он высокий и худой, как отец. А София облачилась в толстовку и розовые брюки. Ее длинные волосы развивались на ветру. Поклонники решили, что маленькая шатенка пошла в маму.
«Маленький мальчик Пашка и милая девочка Ляйсан на второй фотокарточке», «Как выросли», «Сынок точно в папу», «Детки такие взрослые», «Растят свои копии», – стали писать в Сети.
Роберт и София. Фто: соцсети звезды